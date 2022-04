Jennifer Lopez reveló el íntimo lugar donde Ben Affleck le pidió matrimonio. Jennifer Lopez, de 52 años, reveló el insólito lugar que eligió Ben Affleck, de 49, para proponerle matrimonio por segunda vez, 18 años después del primer compromiso que cancelaron en 2004. En una nueva edición de su boletín que le envia a sus seguidores, la exitosa cantante detalló cómo fue que su famoso novio le pidió que se casara con él. JLo dijo que Affleck le pidió casamiento mientras ella estaba en el baño. “El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito de la Tierra (dándome un baño de burbujas), mi hermoso amor se puso de rodillas y me propuso matrimonio”, le contó a sus fanáticos. “Me tomó totalmente por sorpresa y solo lo miré sonriendo y llorando al mismo tiempo, tratando de entender el hecho de que después de 20 años esto estaba sucediendo de nuevo”, continuó contando en un video, donde muestra el anillo que le obsequió el actor. La emoción hizo que JLo no pudiera responderle nada al actor. “Me quedé literalmente sin palabras y él me dijo: ‘¿es un sí?’ Y yo le contesté: ‘¡por supuesto que es un sí!’”, reveló. “Sonreía y se me caían las lágrimas, me sentía increíblemente feliz y completa. No fue nada del otro mundo, pero fue lo más romántico que podría haber imaginado”, confesó. “Fue una tranquila noche de sábado en casa y dos personas que se prometen estar siempre ahí el uno para el otro”, añadió la artista, que se ha casado tres veces. Su primer matrimonio fue con Ojani Noa, el segundo con Cris Judd y el último con Marc Anthony. La cantante, que tiene dos hijos con Marc Anthony, también explicó el significado del diamante verde que tiene el anillo que le regaló Affleck y que podría costar entre 5 y 10 millones de dólares. “El verde es mi color favorito y también es mi color de la suerte”, relata en la grabación. “Obviamente, ahora será mi color de la suerte para siempre. Significa mucho que alguien piense en ti, te quiera y te vea. Fue el momento más perfecto”.