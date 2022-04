ohnny Depp y Amber Heard: ambos fueron abusivos, dice ex consejera matrimonial

Johnny Depp y Amber Heard: ambos fueron abusivos, dice ex consejera matrimonial. La señal de Court TV sigue llevando el juicio de Johnny Depp y Amber Heard hasta los hogares estadounidenses, proporcionando todos los detalles posibles sobre lo que algunos consideran la batalla legal más importante y mediática del siglo XXI. Este jueves 14 de abril, se mostró en el estrado la declaración de la Dra. Laurel Anderson, ex consejera matrimonial de la pareja, quien grabó sus palabras en febrero y ahora las exhibe ante el mundo, revelando su postura sobre la situación y contribuyendo a las suposiciones de que ambas estrellas fueron violentas durante su relación, pero que ella trató de retenerlo por la fuerza. Johnny acusó a Heard de difamación luego de que ella publicara un artículo en The Washington Post, señalando que junto a él padeció violencia doméstica y abusos físicos, Con el actor exigiendo US $50 millones por daños morales, el equipo de Amber interpuso una contrademanda de US $100 millones; ahora los dos se enfrentan en Virginia y el juicio tendrá una duración de seis semanas, con todas las sesiones transmitidas en televisión nacional. Anderson, quien trabajó con Heard y Depp en sus intentos por arreglar las diferencias, confesó que sí observó muestras de violencia en la pareja. Destacó que Johnny fue el que vivió manipulado por Amber y que ella estaba desesperada por no dejarlo ir, incluso si eso significa retenerlo a través de peleas: «Sí tienes razón. Había estado bien controlado, creo, durante casi, no sé, 20, 30 años. Ambos fueron víctimas de abusos en sus casas, pero pensé que había estado bien controlado durante décadas. Y luego, con la Sra. Heard, se desencadenó y se involucraron en lo que vi como abuso mutuo. […] Era un motivo de orgullo para ella si sentía que le faltaba el respeto para iniciar una pelea. Si [Depp] fuera a dejarla para reducir la intensidad de la pelea, ella lo golpearía para mantenerlo allí porque preferiría estar en una pelea a que él se fuera.» Poco antes del inicio del juicio, Amber Heard lanzó una publicación en redes sociales anunciando su ausencia en las próximas semanas y lamentando tener que hablar de su vida privada ante el mundo. La actriz de 35 años también mencionó que su amor por Johnny no ha terminado y que se siente muy triste de que las cosas hayan escalado hasta estos extremos. «Como sabrán, estaré en Virginia, donde enfrentaré a mi ex marido Johnny Depp en la corte. Johnny me está demandando por un artículo de opinión que escribí en el Washington Post, en el que conté mi experiencia de violencia y abuso doméstico. Nunca lo nombré, sino que escribí sobre el precio que pagan las mujeres por hablar en contra de los hombres en el poder. Sigo pagando ese precio, pero espero que cuando este caso concluya, pueda seguir adelante y también Johnny. Siempre he mantenido un amor por Johnny y me causa un gran dolor tener que vivir los detalles de nuestra vida pasada juntos frente al mundo.» Aunque la balanza se encuentra aparentemente equilibrada en la corte, lo cierto es que quien mantiene la buena opinión de los fans y las redes sociales es Johnny Depp. Los seguidores del veterano actor lo apoyan en cada uno de sus movimientos e incluso se han creado numerosos hashtags para hacer viral el soporte. Cabe mencionar que Johnny perdió algunos trabajos pero en semanas recientes ha conseguido otros; por su parte, Amber estuvo a punto de quedarse fuera de Aquaman and the Lost Kingdom, sin embargo, no parece haber un buen futuro para ella en Hollywood.