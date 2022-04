Cuba Gooding Jr: Ganador del Oscar se declara culpable de abuso sexual. El actor Cuba Gooding Jr. se declaró culpable el miércoles de tocar por la fuerza a una mujer en un club nocturno de Nueva York en 2018. La declaración de culpabilidad llega casi tres años después de que el actor de “Jerry Maguire” galardonado con el Oscar fuera arrestado en el caso, que sufrió varias demoras mientras sus abogados buscaban que se redujeran o desestimaran los cargos. Gooding, de 54 años, quien está acusado de abusar de tres mujeres en distintos clubes nocturnos de Manhattan en 2018 y 2019, se declaró culpable sólo de una de las acusaciones. Dijo al juez que “besó a la mesera en los labios” sin su consentimiento en el club LAVO de Nueva York. El acuerdo de culpabilidad de Gooding establece que no será encarcelado, pero deberá seguir una terapia por seis meses para poder retirar su declaración de culpabilidad por el delito menor y declararse culpable de un delito menos grave de acoso. Gooding fue arrestado en junio de 2019 después de que una mujer de 29 años le dijo a la policía que el actor le tocó los senos sin su consentimiento en el bar Magic Hour Rooftop cerca de Times Square. Unos meses después, Gooding fue acusado de dos casos adicionales cuando más mujeres decidieron denunciarlo por abuso. Los nuevos cargos lo acusaban de tocar el trasero a una mesera y hacerle un comentario sexual en TAO Downtown y tocar de forma inapropiada y por la fuerza a una mujer en el club nocturno LAVO, ambas en 2018. Previamente, Gooding se había declarado inocente de seis cargos por delitos menores y negó todas las acusaciones de conducta indebida. Sus abogados han argumentado que los fiscales, impulsados por el fervor del movimiento #MeToo, intentaban convertir “gestos comunes” o confusiones en crímenes. El juez había dictado que si el caso de Gooding se iba a juicio los fiscales habrían tenido que llamar a dos mujeres adicionales a testificar sobre sus acusaciones de abuso contra Gooding. Esas mujeres, cuyas denuncias no desembocaron en cargos penales, estaban entre 19 acusadoras más que los fiscales buscaban convocar como testigos. Gooding también está acusado de violar a una mujer en Nueva York en 2013. Un juez emitió falle por incomparecencia en julio porque el actor no había respondido a la demanda. Gooding cuenta con un abogado que está peleando esas acusaciones.