Cuatro recomendaciones para evitar ciberataques en los smartphones

Hoy, el teléfono móvil es prácticamente una parte intrínseca de las personas, convirtiéndose en uno de los principales objetos que portan a diario, a todo lugar. Es así como los usuarios concentran en él muchas aristas de su vida: desde la parte social, personal, emocional, recreativa, y hasta la financiera.

Especialmente sobre este último punto, la evolución de la tecnología ha evolucionado hacia aplicaciones móviles que se instalan en los smartphones para realizar pagos, solicitar fondos y hacer transferencias, y con las cuales se requiere manipular datos personales muy sensibles, como contraseñas y cuentas bancarias.

Esto lo saben muy bien los delincuentes, quienes, señalan los especialistas en ciberseguridad, no solo están atentos a cualquier vulnerabilidad o descuido que las personas tengan a la hora de utilizar sus smartphones, sino que constantemente crean más formas de acceder a los recursos económicos de sus víctimas. Ejemplos de ellos son los enlaces con malwares maliciosos, correos electrónicos con algún virus, o descargas de videos o películas en páginas no oficiales ni seguras.

Debido a ello, señala Johnny Mou, gerente país de Xiaomi Costa Rica, estamos en un momento en el que ya no solo las empresas u organizaciones son las que deben protegerse de los ciberataques, sino también las personas, las cuales pueden ser víctimas de ciberdelincuentes que intenten vulnerar sus teléfonos móviles con conexión a internet.

En este sentido, estadísticas españolas ya han alertado de que el 50% de las estafas llegan a través del móvil.

Precisamente, señaló Mou, para reducir estos riesgos de ser atacados por ciberdelincuentes, y ser víctimas de robos de datos sensibles por una vulneración del smartphone, es importante que las personas que utilizan estos dispositivos móviles, que son la gran mayoría en el país, creen el hábito de constantemente buscar aplicaciones que puedan proteger sus móviles, como los antivirus, por ejemplo.

Pero ¿cómo proteger los smartphones y reducir los riesgos de ser atacados por ciberdelincuentes? El Gerente País de Xiaomi Costa Rica brindó varias recomendaciones. Estas son:

Evitar activar el teléfono en modo desarrollador, ni desactivar los métodos de seguridad que traen estos aparatos por default.

Adquirir un antivirus que sea descargado de las tiendas oficiales de aplicaciones de cada sistema operativo.

No abrir enlaces ni correos sospechosos, solo aquellos que provienen de fuentes conocidas y confiables.

Cambiar las contraseñas de sus cuentas cada cierto tiempo, preferiblemente una vez al mes o cuando existe sospecha de presentar una vulnerabilidad en el teléfono.

Otra de las recomendaciones del especialista de Xiaomi es que cuando se adquiera un smartphone, se debe dar prioridad a los dispositivos que incorporen herramientas que protejan los datos y las transacciones que se realizan en los mismos.

También, Mou fue enfático en que hay que recordar que la principal arma de defensa ante cualquier tipo de ciberataque, son las buenas prácticas de seguridad que puedan tener los usuarios.

En este sentido, hay que estar atentos a algunas señales de alerta que indican sobre posibles intentos de ciberataque en los teléfonos móviles. Algunas son que la pantalla se pone en color blanco o se bloquea el dispositivo. También que las redes sociales y correos se cierran o se les borra información.

Otra de las señales es que el teléfono se apaga o se bloquea e impide reiniciarlo, o se abren apps involuntariamente. Además, el volumen del audio del teléfono sube o baja sin control.

El experto añadió que no se debe ingresar a sitios web desde el dispositivo móvil que no sean seguros. Estos se pueden distinguir porque no tienen el candado que se indica en la barra de información URL.

En el caso de links o correos, se recomienda activar el antivirus para que realice un escaneo previo a la apertura del mismo.

“Invitamos a los usuarios de smartphones a no bajar la guardia en cuanto a seguridad se trata. Muchas veces, como usuarios, creemos que los ciberdelincuentes solo atacan a través de tácticas que involucran computadoras; sin embargo, el riesgo de sufrir un ciberataque en los celulares es tan latente como en otras modalidades”, concluyó el gerente país de Xiaomi Costa Rica.

Fuente. Xiaomi Costa Rica