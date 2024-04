Dos hoteles Meliá Cuba figuran entre los mejores Todo Incluido del Caribe

Tiempo de lectura estimado: 2 minutos

Cuba. La plataforma de viajes Tripadvisor reconoció también a otros alojamientos de la compañía.

Dos alojamientos administrados por Meliá Hotels International Cuba figuran entre los mejores Todo Incluido del Caribe, según la selección hecha por el portal Tripadvisor, especializado en viajes y turismo.

Se trata de los hoteles Meliá Buenavista y Sol Palmeras, ganadores del premio Travellers´ Choice Best of The Best 2024. Este galardón está basado en las numerosas opiniones positivas que dejan los usuarios de Tripadvisor, y solo se otorga al 1% de todos los perfiles listados en esta plataforma web.

Situado en una Reserva de la Biosfera en Cayo Santa María, Meliá Buenavista recibe huéspedes mayores de 18 años que buscan vacacionar en un exclusivo entorno de privacidad e intimidad. Por su parte, Sol Palmeras (hotel pionero de Meliá en Cuba) es un animado resort familiar, a pocos pasos de una excelente franja de playa en Varadero.

Adicionalmente, diez establecimientos que operan bajo la gestión de esta compañía fueron reconocidos entre los mejores de la Mayor de las Antillas. En la capital cubana obtuvieron la insignia Travellers´ Choice los hoteles Meliá Habana y Meliá Cohiba; en Cienfuegos, recayó en Meliá San Carlos y La Unión Affiliated by Meliá; en Trinidad fue premiado el nuevo Meliá Trinidad Península y en la segunda ciudad de la isla, el Meliá Santiago de Cuba.

En Varadero fueron premiados como Travellers´ Choice: Paradisus Princesa del Mar, Meliá Las Américas y Meliá Las Antillas; en la cayería norte de Villa Clara destacó Meliá Cayo Santa María; en Cayo Coco el galardón recayó en Sol Cayo Coco; y en Holguín, en Paradisus Río de Oro.

Como cada año, Tripadvisor dio a conocer las instalaciones de alojamiento favoritas de los viajeros, de acuerdo a las opiniones y calificaciones que estos reflejan en su sitio web. Con catorce hoteles merecedores de este lauro, Meliá Cuba ratifica la excelencia de su propuesta en la isla caribeña.

