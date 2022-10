SAMAYOA presenta su nuevo sencillo y video titutlado “Un Poquito Más Que Ayer”

Cuando uno es niño espera con gran ilusión muchos momentos. Yo recuerdo que al despertar la mañana de mi cumpleaños número 8, al lado de mi cama había algo que me cambiaría la vida y aun no lo sabía. En una caja había una guitarra con la que aprendí unos acordes, perdí la cobardía, y empecé a soñar. Mi guitarra y yo aprendimos mucho juntos de la vida, de los aciertos que luego se convertirían en canciones, y de los errores que serían aún mejores canciones. En un abrir y cerrar de ojos los años pasaron y la guitarra es la misma de siempre, está intacta!! pero yo fui el que cambié. El mundo va de prisa y la vida es un rato, la guitarra ha sido mi compañera de una vida. Hoy no la toco para impresionar a nadie, únicamente para ser feliz, un poquito más que ayer.

Samayoa está de vuelta y nos presenta su tercer disco el cual se titula “Un Poquito Más Que Ayer”, tiene mezclas de sonido pop, rock, reggae, jazz, y un toque del sonido de los 80’s. El disco cuenta con 10 canciones las cuales buscan meterse en nuestros corazones y darnos un poco de felicidad y ya está disponible en todas las plataformas digitales.

La canción fue escrita por Carlos Samayoa, y cuenta con mezclas de la canción de la Leyenda de la música internacional – Michael Brauer (Coldplay- John Mayer- Calle 13) y masterizado por Joe Laporta. Escrita para inspirar y vivir un poco más liviano, buscando únicamente un fin, ser feliz.

El video fue grabado en Antigua Guatemala en el mes de abril y cuenta con la dirección de Marlon Yax.

