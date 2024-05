Llegan a Costa Rica las nuevas BMW R 12 y R 12 NineT

Costa Rica. Las nuevas BMW R 12 nineT y R 12 de BMW Motorrad ya se encuentran en Costa Rica, formando parte de la icónica marca de motocicletas de lujo alemanas.

En términos generales, estos nuevos modelos destacan por su gran estilo clásico, su confort y su tecnología de asistencia a la conducción, así como por las múltiples opciones de personalización que ofrecen.

Las nuevas BMW R 12 NineT y R 12 fueron presentadas en el showroom de BMW Motorrad, ubicado en la Uruca, y están disponibles para entrega inmediata.

Allan Rojas, jefe de ventas de BMW Motorrad, comentó que estos nuevos modelos se caracterizan por su gran estilo, las asistencias a la conducción de última generación y las numerosas opciones de personalización disponibles.

“Estas motocicletas representan dos conceptos distintos dentro de la familia Heritage. La R 12 está pensada para rutas largas, es confortable y tiene un estilo pandillero, por definirlo en palabras coloquiales. Tiene un aro de 19 pulgadas adelante y 16 en la parte trasera. Es un modelo Cruiser totalmente nuevo, un lanzamiento mundial”, dijo Rojas.

Por su parte, Erick Carvajal, mecánico líder de taller BMW Motorrad, explicó que la R 12 NineT mantiene la filosofía de las NineT anteriores y añade novedades. Se mantiene fiel como esa roadster ideal para la ciudad, para viajes urbanos pero con gran estilo y mejoras en el diseño.

En detalle

La nueva R12 es ideal para recorrer toda Costa Rica en viajes largos, ya que ofrece un estilo clásico y presta mucha atención a la postura del conductor y a la seguridad.

“El segmento en el que se posiciona este modelo en el mercado no suele poner énfasis en la tecnología, sin embargo, BMW Motorrad considera que es algo fundamental. Por eso cuenta con frenos ABS Pro, estos consisten no solo en evitar que el conductor se caiga al hacer una frenada de emergencia, si no que le permite poder trazar una curva, a pesar de tener un evento como un frenado de emergencia, además este viene directamente heredado de los modelos deportivos, una característica que pocos modelos en el mercado incluyen”, mencionó el jefe de ventas.

En esa misma línea tecnológica, la R 12, la hermana menor de la sobresaliente R18, incluye el Control Dinámico de Tracción. Carvajal detalló que esta tecnología evita que el conductor y su moto derrapen en aceleraciones fuertes o en condiciones de carreteras mojadas, lo que ayuda a prevenir accidentes.

Siguiendo con los múltiples elementos tecnológicos que incluye, el conductor contará con un asistente de cambios. Esta es la primera vez que la marca incorpora el Quick Shifter en un motor enfriado por aire/aceite.

“El conductor podrá realizar los cambios sin necesidad de usar el embrague (clutch). El beneficio de esto es un mayor grado de confort para el conductor, así como una reducción de riesgos”, añadió Carvajal.

La R 12 NineT

Un primer cambio en esta renovación de la NineT es la mejora del triángulo ergonómico (manivela, reposapiés y asiento). En la misma línea de ofrecer el mejor confort al conducir, también incorpora una suspensión invertida y ajustable por el conductor.

Respecto a la suspensión, Allan Rojas dijo: “Como conductores, podremos ajustar su comportamiento según el peso, ya sea que conduzcamos solos, con un acompañante e incluso si le añadimos maleteros. Entre los beneficios se cuentan la mejora en la seguridad, el agarre en distintas superficies y, desde luego, el confort”.

Y, por supuesto, la R 12 NineT mantiene la atención a los pequeños detalles como sus exitosas predecesoras.

Fuente. BMW Motorrad