La banda guatemalteca Soapbox lanza su nuevo sencillo “Sin Ti (Te Extraño)”. Este es el primer tema que se lanza siendo una banda formal.

El tema “Sin Ti (Te Extraño)” trata sobre una ruptura sentimental que no se logra superar a pesar de haber pasado mucho tiempo, nos encontramos con un personaje que narra la manera en que no logra superar un romance y hasta la fecha aun mantiene los recuerdos a flor de piel, no existe final feliz, y tampoco superación por parte de nuestro personaje.

La canción es un lanzamiento doble, ya que adicionalmente al sencillo, está incluida una versión en bolero, ambos temas están disponibles en todas las plataformas digitales.

El sencillo viene acompañado por un video performance que fue grabado, editado

y producido por la banda. El sencillo fue mezclado por Sony Gonzales en El Sótano Audio. La producción y master estuvo a cargo de Soapbox.

Soapbox es un proyecto musical iniciado en el año 2010, por Rodrigo Rosales como un proyecto solista.

Cuenta con varios temas que tuvieron éxito en radios locales, entre los sencillos que ingresaron a los conteos se encuentran: Time, Now I ́m Gone y Take Me Higher. A parte también ha tenido colaboraciones con DJs como Pako Rodriguez, Master Fad3r y Mr. Tropical y Gonzo Gonzo.

El proyecto en su momento tuvo mucho auge ya que este estilo de música no se estaba produciendo en Guatemala al momento que salió. Debido a varias circunstancias Rodrigo le dio pausa al proyecto durante algunos años. Luego de platicar con su amigo y actual guitarrista de la banda Pedro Rivera, lo convence a retomar el proyecto, pero armando una banda formal.

A partir de esto se forma Soapbox siendo sus integrantes:

Carlos Mazariegos – Batería y Secuencias

Daniel González – Bajo

Pedro Rivera – Guitarra

Rodrigo Rosales – Guitarra y Voz

Actualmente el proyecto cuenta con 2 álbumes, un EP y 6 Sencillos.

