Mauricio Ochmann, emociona a los guatemaltecos en el Miraflores Fashion Show

Guatemala. Miraflores congregó a una audiencia de más de 3,000 personas el sábado 11 de mayo durante el Miraflores Fashion Show 2024, bajo el concepto «Fashion is a Full-Time Job», que guió los eventos realizados durante la Fashion Week en Miraflores. El fashion show contó con la participación especial de Mauricio Ochmann, actor internacional, quien junto a la guatemalteca Christa García fueron los encargados de conducir este tan esperado evento.

Miraflores Fashion Show destacó con una pasarela de más de 70 metros cuadrados de longitud y un espectacular escenario de casi 75 metros cuadrados. Durante el desfile participaron 20 reconocidos influenciadores del país y 20 invitados de Miraflores, quienes fueron seleccionados a través de un casting. Estos 40 modelos lucieron más de 85 atuendos de marcas reconocidas como Vélez, Nava Wear, Kami, Emporium, Desigual, H&M, American Eagle, Anais y Anais Kids, New Balance, 1001 Athletics, Bitter, Tía Mía, MNG, Old Navy, Forever 21, Siman, Gatsu, Columbia, Corium, Psycho Bunny, New Era y Skechers.

“Miraflores Fashion Show se ha convertido en un referente de la moda que trae las tendencias y los diseños de las mejores marcas en Miraflores. Cada año este evento trae sorpresas y grandes actividades, este año tuvimos la oportunidad de contar con un invitado muy especial como Mauricio Ochmann, quien nos ayudó a hacer de este evento algo inolvidable”, comentó María José Marroquín, Gerente de Miraflores.

Miraflores se ha destacado por ofrecer experiencias excepcionales de moda y entretenimiento, y en esta ocasión, además del espectacular Fashion Show, lanzó una promoción donde los invitados pueden participar hasta el 2 de junio para ganar Q10 mil en compras en sus exclusivas tiendas. El ganador será anunciado el 6 de junio.

“Es emocionante ver cómo nuestros invitados disfrutan de las actividades que hemos preparado para ellos. Ésta es una de las muchas experiencias que queremos compartir con ellos. Así que los invitamos a mantenerse atentos a nuestros canales de comunicación para estar al tanto de todo lo que Miraflores tiene preparado”, añadió Beatriz Mejía, Brand Manager de Miraflores.

Miraflores Fashion Show contó con el patrocinio de Rebecana, La Tavola, Camino Real y su patrocinador oficial, Banco Promerica, quien además ofreció descuentos especiales en la compra de las prendas presentadas durante el show y beneficios especiales del 7 al 21 de mayo al pagar con tarjetas Promerica.

Para más información sobre Miraflores Fashion Show y conocer las actividades de Miraflores, pueden visitar el sitio oficial https://miraflores.com.gt o seguir las redes sociales de Miraflores, donde se compartirán los calendarios de actividades y promociones especiales preparadas exclusivamente para celebrar a sus invitados.

Fuente. CC Miraflores