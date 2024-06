Hoteles de Meliá en Punta Cana obtienen distinción AAA Four Diamond

Tiempo de lectura estimado: 2 minutos

AAA Four Diamond anunció que varios hoteles y restaurantes nuevos se unirán a su línea de propiedades Cuatro Diamantes.

Las propiedades más nuevas que se unirán a la lista se encuentran: Hideaway at Royalton Blue Waters An Autograph Collection All-Inclusive Resort en Falmouth, Jamaica; y Paradisus Grand Cana All Suites y Paradisus Palma Real Spa & Resort, de Meliá Hotels, ambos ubicados en Punta Cana, República Dominicana.

Otros agregados incluyen el Hotel Omni San Diego en San Diego, California; Colección de autógrafos del Plaza San Antonio Hotel & Spa en San Antonio, Texas; Hotel Rockport Harbour en Rockport, Maine; y Maison Sun en Brooklyn, Nueva York.

Las propiedades más nuevas que se unirán a la lista AAA Four Diamond incluyen ubicaciones con sede en Estados Unidos, como Big Sky’s Cortina, que se convertirá en el primer y único restaurante AAA Four Diamond en Montana.

El estatus Cuatro Diamantes lo otorga la AAA a hoteles y restaurantes que ofrecen servicios exclusivos y excelentes comidas, además de cumplir con los estándares de limpieza, comodidad, cocina y consistencia de la AAA.

El estatus se otorga durante todo el año, y actualmente alrededor de 1.700 hoteles y 500 restaurantes ostentan el estatus AAA Four Diamond.