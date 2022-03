Ricardo Arjona da positivo a covid-19 y suspende conciertos en su gira en Europa. El músico guatemalteco Ricardo Arjona se encuentra en Europa con su gira Blanco y Negro Tour y todos los conciertos que ha ofrecido han sido llenos totales. A pesar de su exitosa gira y la alegría de sus admiradores, el cantautor guatemalteco informó este viernes 11 de marzo que suspenderá algunos shows debido a su estado de salud. “El Lamentando inmensamente lo que está pasando. R.A. salió positivo de covid. No podremos hacer los conciertos de Murcia y Alicante por restricciones de protocolo. Esperamos estar listos lo antes posible para continuar con la gira europea. Agradecemos su comprensión”, publicó Arjona en sus cuentas de redes sociales. “Señores como están. Voy a tratar de ser breve. En el concierto de Londres empecé a sentir una afección en las cuerdas vocales. Pusimos hacer el concierto, hice todas las pruebas pertinentes y salieron negativas”, dijo Arjona en un video. “En el concierto de ayer (jueves 10) de Valencia pasó lo mismo. Estuvo un poquito más feroz el asunto de las cuerdas. Las pruebas siguieron saliendo negativas, pero hoy (viernes 11) salí positivo de covid. Tengo covid”, agregó el cantautor guatemalteco. En el clip de 1.21 minutos el artista guatemalteco dijo que lamentablemente no ofrecerá los conciertos de Murcia y Alicante, pero que estará pendiente de seguir las instrucciones y cumplir con su aislamiento. Además, dijo que tratará de mantener informados a sus seguidores y que espera que su inactividad en los escenarios no sea por mucho tiempo. “Yo estoy bien. Soy el primero en lamentar esto porque estoy recibiendo tanto afecto de esta gira europea y lo único que deseo es regresar lo antes posible. Insisto, estoy bien y quería avisar en mi propia voz lo que está pasando. Un abrazo y lo lamento mucho”, concluyó Arjona.