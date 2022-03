Kourtney Kardashian anuncia su retiro de los reality show. Kourtney Kardashian admitió que planea dejar los reality shows para tener una vida relajada. La mayor de las Kardashian, quien se comprometió con el músico Travis Barker el año pasado, dijo que tiene planes de mudarse a otro lugar en los próximos años. «Me veo viviendo en otra ciudad», le dijo Kourtney a «Variety». «No creo que me vea filmando en un programa dentro de cinco años. Probablemente me vería a mí misma, simplemente viviendo». En su entrevista, Kourtney confesó que tuvo un agotamiento severo durante las últimas temporadas del exitoso programa «Keeping Up With The Kardashians» y contó que el set se había convertido en «un lugar realmente tóxico para mí». «Creo que todos estábamos listos para pasar a otra cosa», explicó la hermana mayor, recordando el porqué terminó el programa. Las Kardashians, la nueva producción de la mediática familia, se estrenará el 14 de abril próximo en Hulu.