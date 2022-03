Royal Caribbean regresa tras 9 años a Panamá y Colombia

Tras nueve años de ausencia, Royal Caribbean International regresa a Latinoamérica para la temporada 2023-2024, con tres nuevos itinerarios que se realizarán desde puertos de Colón, Ciudad de Panamá, y desde Cartagena, en su embarcación Rhapsody of the Seas.

Flavia Santoro, Presidenta de ProColombia y María Ximena Lombana, Ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia celebraron el regreso de la naviera. Por su parte, Sean Treacy, SVP, Internacional de Royal Caribbean International destacó la importancia de la región para la industria de los cruceros a nivel global.

“Estamos convencidos que Latinoamérica cuenta con una diversidad de puertos para crear las mejores experiencias para toda la familia. Con la incorporación de Rhapsody of the Seas al mercado latinoamericano, contaremos con un producto que no necesitará visa estadounidense, ofreciendo una temporada con variedad de itinerarios, incluyendo el Canal de Panamá», dijo.

«La temporada completa estará dividida en dos fases; una primera que será ida y vuelta desde Colón, Panamá con salidas selectas desde Cartagena, Colombia, visitando las paradisíacas islas de Aruba, Bonaire y Curazao. Una segunda fase comenzará en febrero de 2024, con un itinerario entre Colón y el nuevo puerto base en Fuerte Amador, Ciudad de Panamá, que navegarán a través del reconocido Canal de Panamá en ocho salidas, y harán escala en Cartagena, Colombia, Puntarenas, Costa Rica y el nuevo puerto para la compañía de Quepos, en Costa Rica», informó la naviera.

“Estamos muy motivados por el anuncio de las nuevas operaciones de Royal Caribbean con puerto base en Panamá, aprovechando las condiciones de ser el único país con puertos de cruceros en el Pacífico y en el Caribe y el Canal de Panamá que conecta a ambos.”, comentó Iván Eskildsen, Ministro de Turismo de Panamá, en relación a los planes de la naviera sobre los que vino informando REPORTUR.us

Fuente. reportur.com