Niall Horan presenta su nuevo sencillo “Meltdown”

En su nuevo sencillo «Meltdown», Niall Horan ofrece un himno febril que captura a la perfección el frenesí de la ansiedad, luego convierte el coro de la canción en un momento de dulce tranquilidad para sus fanáticos («When it all melts down, I’ll be there «). Lanzada hoy por Capitol Records, la canción es del nuevo álbum de la superestrella mundial, The Show , que saldrá el 9 de junio. Escribió la contagiosa canción con John Ryan y Joel Little , quienes también produjeron, y Amy Allen.

Con canciones como «Meltdown», Horan ilumina la fuerza impulsora detrás de su enfoque más intencional de la composición de canciones: un deseo sincero de brindar a sus fanáticos el mismo sentido de catarsis que indefectiblemente encuentra en la música. “Cada vez que tengo algún tipo de problema, lo más fácil es sentarme al piano y soltarlo todo, y no es hasta que escucho que me doy cuenta, ‘Dios, eso fue honesto’”, explica.

Una meditación profundamente sentida sobre todo, desde la salud mental hasta la infinita complejidad e incertidumbre del amor, The Show es una declaración infinitamente fascinante sobre cómo seguir tu corazón hasta su verdad absoluta. En esta función, Esquire dijo: “ The Show incluye algunas de las composiciones más vulnerables de Horan. Compuesto principalmente al piano, este álbum es un reflejo íntimo de su vida en los últimos tiempos…”. Los fans que reserven el álbum digital recibirán instantáneamente “Meltdown” y el primer sencillo, “Heaven . ”

Horan , quien hará su debut en el festival en Boston Calling el 26 de mayo, habló sobre The Show mientras subía la escala de Scoville durante una visita reciente a «Hot Ones» de First We Feast. Ver AQUÍ . Tras el lanzamiento de «Heaven», apareció en «The Late Late Show with James Corden «. “El show de Kelly Clarkson” y “Late Night with Seth Meyers”. Les dio a los fanáticos una vista previa rápida de cada pista en este clip de TikTok mientras otra publicación de TikTok llamó la atención de Vogue, que lo invitó a aparecer en «Beauty Secrets».

“Heaven” se inclinó como la nueva entrada más alta tanto en Spotify Global Chart como en Spotify US Chart. También logró el día de transmisión de mayor volumen de la carrera en solitario de Horan hasta el momento. Rolling Stone declaró: “La era del chico amante de Niall Horan ha comenzado”. Billboard señaló: «‘Heaven’… busca el amor eterno con una elasticidad vocal y un toque de guitarra que se combinan con facilidad».

Originario de Mullingar, Irlanda, Horan ha vendido más de 80 millones de discos y ha realizado varias giras por todo el mundo como parte del icónico One Direction. Su debut en solitario de larga duración Flicker ingresó al Billboard 200 en el No. 1 en octubre de 2017 y contenía el sencillo 3x RIAA Platinum «Slow Hands» y el 2x RIAA Platinum «This Town». El álbum alcanzó el top 10 en 20 países en total. Con transmisiones globales combinadas que superan los ocho mil millones, Flicker se ha convertido en Platino en cinco países (incluido EE. UU.) y Oro en otros siete países. Heartbreak Weather siguió en 2020 y encabezó la lista de álbumes oficiales del Reino Unido y el recuento de ventas de álbumes principales de Billboard . Horan se unió a The Voice de NBC esta temporada como nuevo entrenador.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe