Demandan a Beyoncé por presunta infracción de derechos de autor. Un grupo de músicos de Luisiana presentó una demanda formal contra la reconocida artista Beyoncé y alegaron que su éxito de 2022“Break My Soul”infringe los derechos de autor de una de sus canciones. El conflicto tendría raíz en el uso no autorizado de elementos de una obra anterior al sencillo que goza de gran popularidad a nivel mundial. Según refiereThe Guardian, el tema principal del álbum“Renaissance”de Beyoncé utiliza un sample de la canción “Explode”, lanzada en 2014 por Big Freedia, una figura destacada de la músicabouncede Nueva Orleans. Sin embargo, la cuestión en disputa surge en el sample en sí. Según los demandantes,“Explode”supuestamente copia la letra y la melodía de una canción anterior titulada“Release a Wiggle”, creada por el grupoDa Showstoppazy publicada en 2002. «Break my Soul» fue el sencillo principal del álbum «Renaissance» de Beyoncé. Una banda de Luisiana asegura que el sample usado copia elementos de una canción suya. La demanda, registrada en un tribunal federal de Luisiana el miércoles 22 de mayo por los integrantes de Da Showstoppaz (Tessa Avie, Keva Bourgeois, Henri Braggs y Brian Clark) sostiene que los elementos significativos que las canciones tendrían en común no fueron autorizados. El grupo argumenta que tanto las palabras comola melodía y el arreglo musicalde su obra fueron utilizados en “Explode” y luego sampleados por Beyoncé en su mundialmente conocido sencillo. Además, subraya que “cualquier oyente razonable que escuche tanto ‘Release a Wiggle’ como ‘Explode’ llegaría a la conclusión de que las canciones son sustancialmente similares”. Tres palabras podrían costarle millones al equipo de Beyoncé. Esta expresión es precisada por los abogados de la banda de Luisiana. “El término y la frase acuñados‘release a/yo wiggle’(libera tu movimiento) se han convertido ahora en sinónimo cercano deBig Freediacontribuyendo así a su fama. Sin embargo, Big Freedia no compuso ni escribió la frase, y tampoco dio crédito a Da Showstoppaz como la fuente”, argumentaron. Los demandantes también señalan a Big Freedia, Jay-Z y Sony Music como acusados en el caso junto a Beyoncé. Entre los acusados en la demanda no solo se encuentran Beyoncé y Big Freedia (conocida también como Freddie Ross Jr.), sino también Jay-Z y la discográfica Sony Music, entre otros. La reclamación incluye la solicitud de reconocimiento formal para Da Showstoppaz en las canciones “Break My Soul” y “Explode”, así como el derecho a recibir regalías y compensación por el uso de su material en futuros lanzamientos. Esta solicitud se sustenta en las abultadas ganancias que se obtuvieron con la distribución del álbum y las diversas actuaciones en vivo asociadas con la gira mundial “Renaissance World Tour”. El impacto financiero de la gira no es menor, considerando que ha generado aproximadamente 579 millones de dólares a nivel global. Además,“Break My Soul”no sólo marcó el regreso de Beyoncé a los primeros lugares de las listas de éxitos en EE. UU., sino que también se convirtió en su primer sencillo en solitario en alcanzar el Top 3 en el Reino Unido desde 2011.