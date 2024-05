El Juego del Calamar 2: Protagonista revela cuándo llegará la segunda temporada a Netflix. El actor Lee Jung-jae, conocido por su papel como Seong Gi-hun en la exitosa serie surcoreana ‘Squid Game’ (‘El juego del calamar – 100%en español), ha revelado que la muy esperada segunda temporada de la serie podría llegar en diciembre de este año. ¿Qué dijo Lee Jung-jae sobre la segunda temporada de ‘El Juego del Calamar’. Durante la alfombra roja de los Disney Upfronts, donde promocionaba su próxima serie de Star Wars ‘The Acolyte’, Lee Jung-jae compartió la emocionante noticia con Business Insider. Aunque se le pidió que revelara algunos detalles sobre la nueva temporada, el actor prefirió mantener en secreto los detalles más importantes. ‘Será lanzada en diciembre’, afirmó Lee a Business Insider a través de un intérprete. A pesar de la declaración de Lee Jung-jae, Netflix aún no ha confirmado oficialmente la fecha de estreno de la segunda temporada. Sin embargo, durante una conferencia de ganancias de Netflix en abril, el co-CEO Ted Sarandos mencionó que la serie sería lanzada en la segunda mitad de 2024, según informó The Hollywood Reporter. ‘Squid Game’, creada por Hwang Dong-hyuk, se estrenó en Netflix en septiembre de 2021. La serie sigue a 456 jugadores que compiten por un premio de 45.6 mil millones de wones (aproximadamente $3.3 millones de dólares) a través de una serie de juegos infantiles. Sin embargo, perder no solo significa perder el dinero, sino la muerte instantánea. La primera temporada de ‘Squid Game’ fue un éxito masivo para Netflix, convirtiéndose en el programa más visto de la plataforma en términos de horas vistas. La serie también recibió elogios de la crítica, siendo nominada a 14 premios Emmy en 2022 y ganando seis de ellos, incluido un premio al mejor director para Hwang. Netflix renovó la serie para una segunda temporada con Lee Jung-jae en junio de 2022, y también lanzó un spin-off de competencia de realidad. Antes de la segunda temporada de ‘El Juego del Calamar’.Antes de la segunda temporada de ‘Squid Game’, los fanáticos podrán ver a Lee en la pequeña pantalla en ‘The Acolyte’. La serie, creada por Leslye Headland, se desarrolla fuera de la continuidad principal de la Saga Skywalker. Aunque Lee tiene experiencia con la espada, hacer un programa de ‘Star Wars’ presentó un desafío diferente: el duelo con sables de luz.