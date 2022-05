SAMAYOA presenta su tercera producción discográfica “Un Poquito Más Que Ayer”

Samayoa está de vuelta y nos presenta su tercer disco el cual se titula “Un Poquito Más Que Ayer”, tiene mezclas de sonido pop, rock, reggae, jazz, y un toque del sonido de los 80’s. El disco cuenta con 10 canciones las cuales buscan meterse en nuestros corazones y darnos un poco de felicidad y estará disponible en todas las plataformas digitales el día 27 de mayo.

La pandemia nos vino a cambiar en muchos sentidos, fueron tiempos difíciles donde costaba ver la luz al final del túnel. Samayoa agarra su guitarra y quería traer esperanza, y escribe el tema “Un Poquito Más Que Ayer”. El Ayer son miles de batallas perdidas que nos enseñaron que la vida no para, y que el único camino siempre es para adelante.

También son aquellas batallas ganadas que son aquellas historias que se cuentan entre amigos tomándose algo y que después se titularía “La Ultima Y Nos Vamos” o quizás “Esto Me Sabe a Amor”. Es un disco donde te das cuenta lo que tienes por estos momentos difíciles que pasamos; le das gracias a Dios, y les dices a los tuyos un “Quédate” porque los amas y les podrías jurar con una canción que dice “Te volvería a Escoger”. De muchas cosas en la vida te das cuenta que lo más importante es vivir con toda la intensidad. Corres y le dices a tu a amor que no puedes “Vivir Sin Ti” quizás si ella se llame “Laura”, Sara, Ana o el nombre que cuando lo escuches te emociones. Por ella bajarías la Luna y a pedradas todas las estrellas para ponerlas a su disposición porque solo Dios sabe que hasta algún día soñaste despierto por alguien como ella y lo único que dices ahora con mucho orgullo “Yo La Esperaba”. Y a tu EX le dices finalmente adiós, con su canción de despedida “Pobre el siguiente” y que ella se quedó en el olvido y que desde que se fue, por fin la vida ha sonreído porque hoy eres más feliz al menos “Un Poquito Más Que Ayer”.

El disco fue escrito por Carlos Samayoa, y por motivos de la pandemia él grabó la mayoría de instrumentos en su estudio de grabación. Este disco cuenta con mezclas en varias canciones de la Leyenda de la música internacional – Michael Brauer (Coldplay- John Mayer- Calle 13). También del ingeniero Matt Hennessy (Beyonce , Destiny’s Child, Ludacris) y Phil McGowan (Cobra Kai). Masterizado por Joe Laporta.

Su primer video del disco fue grabado en Antigua Guatemala en el mes de abril, y cuenta con la participación de la modelo Raquel Escalante. El tema es titulado “Quiero Quererla” que es una mezcla de pop-rock con sonido de los 80’s.

Vendrán muchas sorpresas en las redes sociales y podrás ver los videos de cada canción. Así que no te olvides en seguir a @samayoamusic y su cuenta de youtube samayoaofficial.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe