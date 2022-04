La lucha por la igualdad de todas las mujeres impregnó las acciones del Gobierno, dice Alvarado

Costa Rica. La administración Alvarado Quesada reforzó la protección de los derechos a la salud, al trabajo y a la autonomía económica de las mujeres con programas para la empleabilidad, colocación de fondos semilla y formación integral, entre otras acciones, sostiene un informe de Casa Presidencial.

Resalta que con un esfuerzo importante y sostenido para la aprobación de leyes, decretos, emisión de políticas e impulso de proyectos de capacitación, formación y emprendimientos, la administración Alvarado Quesada colocó la agenda de la igualdad de las mujeres como eje transversal de sus acciones.

Desde la conformación de un gabinete paritario -el primero en la historia del país- el gobierno del presidente Carlos Alvarado Quesada delineó estratégicamente un marco de trabajo integral, interinstitucional y de alianzas entre lo público y lo privado, bajo el liderazgo del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Further Reading Rodrigo Chaves es electo presidente de Costa Rica para el período 2022-2026

Resalta que es así como el país logró avanzar significativamente en la promulgación de una amplia normativa sobre los derechos de las mujeres y, al mismo tiempo, en legislación y proyectos específicos sobre empresariedad, promoción de la empleabilidad, acceso a financiamiento, atención a mujeres en condición de pobreza, inclusión y fomento de las mujeres rurales.

En este contexto, el programa Avanzamos Mujeres, ejecutado por el IMAS y el INAMU, capacitó a más de 53.000 mujeres en todo el territorio nacional sobre derechos humanos, sexuales y reproductivos, autoestima e impulso de proyecto de vida, mientras que 42.957 recibieron impulso a ideas productivas del Programa Nacional de Empleo para avanzar en la autonomía económica.

Todas estas acciones se enmarcan en la aprobación de una serie de normativas en favor de los derechos de la mujer como la Anticoncepción Oral de Emergencia, Acoso Sexual Callejero, ampliación de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, así como reformas para facilitar el acceso a financiamiento para emprendimientos.

Cuenta satélite del trabajo doméstico no remunerado de Costa Rica. Un estudio dado a conocer en octubre de 2019 por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), estimó el valor económico del trabajo doméstico no remunerado (TDNR), en ₡8,3 billones en términos brutos, lo que equivale al 25,3% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2017. Es decir, cada persona que realizó la actividad generó en promedio anual el equivalente a ₡2 millones netos de trabajo doméstico no remunerado, según los resultados de la “Cuenta satélite del trabajo doméstico no remunerado de Costa Rica” (CSTDNR).

Autonomía económica. Con una estrategia integral, acción interinstitucional y alianzas con el sector privado y organismos internacionales, miles de mujeres se capacitaron, impulsaron emprendimientos y se incorporaron a la población económicamente activa en Costa Rica. También el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología (MICITT) junto con el INAMU, impulsaron la capacitación de mujeres en carreras STEM y su consecuente incorporación laboral.

Further Reading Costa Rica se reafirma como destino para la industria farmacéutica

Entendiendo la autonomía de las mujeres como su capacidad de generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado y de calidad y en igualdad de condiciones, se ejecutaron acciones para la capacitación de mujeres en condición de pobreza, acceso a fondos para el financiamiento de la empresariedad, así como la atención directa a mujeres en violencia.

REDCUDI. Como parte de acciones integrales de apoyo a las mujeres, se amplió la Red de Cuido (REDCUDI), con el fin de estandarizar los servicios brindados en las diversas modalidades de atención de las tres unidades ejecutoras (IMAS, PANI y CEN-CINAI). Entre el 2017 y el cierre del año 2021 la cobertura aumentó en 9.325 menores de edad en todo el país.

Paralelamente, en 2020 se emitió una directriz para garantizar el beneficio de cuidado y desarrollo infantil a familias que en el proceso de atención superaron la línea de pobreza, con el fin de que éstas no sufran la revocatoria de los subsidios otorgados, como ocurría previamente.

Atención a niñas y adolescentes madres bajo NiDO (2021). Alineada con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, Niñez, Desarrollo y Oportunidades (NiDO) forma parte de la Estrategia Puente al Desarrollo y de la Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI 2017-2032).

Creada por decreto ejecutivo en enero de 2021, prioriza la atención de hogares en pobreza extrema con mujeres en estado de gestación. La atención se dará durante 36 meses a las niñas y adolescentes madres de un total de hogares que llegarán a 3000 en el año 2022.

Estrategia Puente al Desarrollo. Durante este periodo, se consolidó esta estrategia dirigida por el IMAS, que ha beneficiado a 56.242 mil hogares desde 2018, de los cuales el 80% son jefeadas por mujeres. Atiende a familias en situación de pobreza desde un enfoque multisectorial e interinstitucional, garantizando el acceso a un verdadero desarrollo humano.

Más de 53 mil mujeres capacitadas. Articulada por el IMAS con el INAMU, “Avanzamos Mujeres” ha capacitado a más de 53 mil mujeres a lo largo de todo el territorio nacional en derechos humanos, sexuales y reproductivos, autoestima e impulso de proyectos de vida. La inversión social de más de ¢10 mil millones en este proyecto -una herramienta en derechos humanos hacia la igualdad real de oportunidades y equidad de género- busca romper patrones patriarcales y círculos de violencia así como impulsar la independencia económica de las mujeres.

FOMUJERES. El Fondo de Fomento para Actividades Productivas y de Organización de las Mujeres (FOMUJERES), creado en 2014, es un fondo no reembolsable que se otorga a mujeres, proyectos productivos u organizativos que presenten iniciativas productivas y que fomenten la organización en beneficio de los derechos de las mujeres. Durante la Administración Alvarado Quesada ha impactado un total de 1.390 proyectos, lo cual se traduce en una inversión de ¢2.871.916.930.

FIDEIMAS. Mediante fondos de FIDEIMAS (fideicomiso del IMAS) se beneficiaron en este periodo a 1.941 mujeres con el financiamiento de garantías para el acceso al crédito, por un monto de ¢3.920.926.844. Además, se invirtió la suma de ¢457.530.160 en procesos de capacitación y asistencia técnica a 3.838 mujeres emprendedoras y empresarias.

Acceso de las mujeres a servicios financieros. Mediante la Ley 10.109 se reformó la Ley 7.769 de Atención las Mujeres en Pobreza, lo que permitirá a Fideimas contar con más mecanismos de apoyo a los proyectos productivos de mujeres y a las beneficiarias acceder a otras opciones de financiamiento. La nueva ley permite incorporar recursos adicionales provenientes de otras fuentes públicas, privadas, nacionales e internacionales, que contribuyan a financiar estas iniciativas.

Plataforma de comercio electrónico Hecho por Mujeres. En 2021 se presentó al país la plataforma virtual www.hechopormujeres.cr , dirigida a mujeres empresarias y emprendedoras de Costa Rica, que ofrece productos de alta calidad y cuyo fin es potenciar los ingresos y avanzar en su autonomía, facilitándoles el acceso al mercado para la venta de sus productos.

Este programa, liderado por el IMAS-FIDEIMAS y ONU Mujeres, ha beneficiado a 57 mujeres que exponen para la venta más de 200 productos en esta plataforma de comercio electrónico. Se proyecta finalizar el año 2022 con 250 mujeres que sean beneficiarias del sitio.

42.957 mujeres beneficiadas con PRONAE. Distribuidas a lo largo de todo el país, casi 43 mil mujeres recibieron en los últimos cuatro años impulso a ideas productivas del Programa Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo para avanzar en la autonomía económica. El número de beneficiarias incluye todas las modalidades del Programa Nacional de Empleo, a saber: auxilio temporal de empleo, como ideas productivas, capacitación empresarial y construcción de obra comunitaria así como la preparación en Procesos Formativos para la inserción laboral.

Guía de inspección de trabajo con enfoque de género. El INAMU y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) crearon la Guía de Inspección de Trabajo con Enfoque de Género, cuyo fin es tutelar los derechos de las personas trabajadoras sin discriminación. Adicionalmente, se creó el primer grupo de inspectoras capacitadas en género.

Mujeres rurales. En Costa Rica menos del 15% de las tierras productivas están en manos de mujeres. Conscientes de esta desventaja, el Gobierno de la República con el MAG, Inder y el INAMU, crearon por decreto en marzo de 2022 la Comisión Interinstitucional para el acceso, uso y administración de la tierra para las mujeres rurales. Esta instancia deberá encargarse de ofrecer recomendaciones técnicas a las instituciones para que las mujeres de zonas rurales tengan acceso a las tierras y al conocimiento clave para hacerlas producir.

También, se impulsaron 587 proyectos agropecuarios de mujeres rurales -en 56 cantones- los cuales recibieron fondos no reembolsables de FOMUJERES por un total de ¢1.156 millones. Al mismo tiempo, se firmó un acuerdo entre el INAMU y MAG para apoyar con capacitación técnica, transferencia tecnológica e investigación a proyectos y emprendimientos de mujeres en el sector agropecuario, en especial a las que fueron más afectadas por la COVID-19.

Mujeres Semilla: Gestora de vida. El proyecto de carácter interinstitucional y enmarcado en la Ley No. 7769 “Atención a Mujeres en Condiciones de Pobreza”, está dirigido a mujeres productoras agropecuarias de territorios indígenas, zonas rurales y otras con interés de participar en Servicios de Capacitación y Formación Profesional (SCFP) en el área de la Agricultura Orgánica ejecutados por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). La Iniciativa es coordinada entre el INA, INAMU e IMAS.

Centros regionales para mujeres privadas de libertad. En febrero de 2022, se inauguró un módulo para 32 privadas de libertad en el Complejo Pérez Zeledón y ya está programada la apertura de dos centros regionales: uno en el CAI 26 de Julio (El Roble, Puntarenas) y otro en la UAI 20 de diciembre (Pococí).

Esta acción, ejecutada por primera vez en el país, marca un hito en el tratamiento de las privadas de libertad ya que contribuye a mantener el arraigo en sus comunidades y con sus familias y se alinea con el cumplimiento de descentralización de centros penales.

Contra la violencia de las mujeres en el deporte. A lo largo de la administración, se ha impulsado desde el Ministerio del Deporte y del INAMU campañas en contra de la violencia a las mujeres en el fútbol y por la inclusión de la mujer en el deporte. Entre otras acciones, en 2020 se creó la Comisión Mujeres Deporte y Recreación y Actividad Física, para sensibilizar sobre los derechos de las mujeres, el acoso y hostigamiento sexual, la desigualdad y discriminación en el deporte. Igualmente, se creó la Red Tica de Mujeres en Deporte y Recreación, que articula esfuerzos entre instituciones.

Nuevas sedes en Limón y Puntarenas. Este año, el INAMU arrancó su proyecto de construcción de edificios propios en la región Huetar Caribe y en la región Pacífico Central, ambas zonas declaradas como prioritarias a nivel nacional. Más de 10.000 mujeres al año se verán beneficiadas con las facilidades y servicios que ofrecerán estas nuevas edificaciones.

Mujeres Afro. Para la población femenina afrocostarricense, se han realizado diversos esfuerzos desde la vicepresidencia de la República, ocupada por Epsy Campbell Barr.

La vicepresidenta Campbell ha promovido conversaciones de alto nivel en organismos internacionales como ONU-MUJERES y el Instituto Raza, Igualdad y Derechos Humanos para garantizar el compromiso con la agenda Afrodescendiente de Mujeres y Jóvenes.

Además, el presidente de la República, Carlos Alvarado, sancionó en agosto del 2021, la Ley No.10001 “Acciones afirmativas a favor de las personas afrodescendientes”, que dispone de trato diferenciado buscando promover la igualdad, la justicia y el reconocimiento a la población afrodescendiente en Costa Rica.

“Mujeres del Bicentenario”. Como corolario a esta serie de acciones en favor de las mujeres, se publicó a fines del 2021 el libro “Mujeres del Bicentenario”, el cual recoge los perfiles de 180 mujeres y una veintena de organizaciones de mujeres que dieron invaluables aportes a la historia y construcción de la Costa Rica bicentenaria.

El proyecto fue coordinado por la primera vicepresidenta de la República, Epsy Campbell, con el apoyo del INAMU y el financiamiento de organizaciones internacionales y agencias de cooperación, así como por el Instituto Costarricense de Electricidad mediante su marca Kolbi.

“El quehacer de estas mujeres, cuyos nombres simbolizan el de muchísimas otras, cubre todos los campos de la cultura, desde la enseñanza hasta la defensa de una identidad cultural; desde la ciencia hasta la política y la lucha por la soberanía; desde el deporte como plataforma de lucha contra la violencia de género hasta la literatura y el arte”, resumió en la presentación de la obra el presidente Alvarado Quesada.

El libro, en proceso de impresión, se puede encontrar en el siguiente link: https://bit.ly/36R6NbX

Fuente: El País.cr