Institutos de estadística de América Latina y el Caribe analizarán avances estadística regional e internacional

Representantes de los institutos nacionales de estadística de América Latina y el Caribe analizarán los avances en el programa de cooperación estadística a nivel regional e internacional, durante la vigesimoprimera reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, que se realizará los días 24 y 25 de agosto en la sede central de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago de Chile.

Durante el encuentro, las autoridades revisarán las experiencias recientes en el levantamiento de los censos de población en los países de la región y analizarán las perspectivas de los países que están próximos a realizarlo. Asimismo, examinarán el progreso en la ejecución del Programa Bienal de Actividades de Cooperación Regional e Internacional 2022-2023 de la Conferencia Estadística de las Américas (CEA) de la CEPAL.

El encuentro será inaugurado el miércoles 24 de agosto a las 10:00 horas por Rolando Ocampo, Director de la División de Estadísticas de la CEPAL; Marco Lavagna, Director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de la Argentina, país que ejerce la Presidencia de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, y Stefan Schweinfest, Director de la División de Estadística de las Naciones Unidas.

En el marco del encuentro, se realizará un seminario sobre la medición del desarrollo Más allá del PIB, en el que se abordarán los diversos desafíos estadísticos relacionados con la mejora de la medición del PIB y la producción de indicadores complementarios para dar cuenta del desarrollo económico, social y ambiental.

Durante la reunión se presentará el documento“Romper el silencio estadístico para alcanzar la igualdad de género en 2030”, como un aporte conjunto de la Conferencia Regional de la Mujer y la Conferencia Estadística de las Américas para fortalecer la producción de información sobre las desigualdades de género. También se informará sobre el seguimiento a la implementación regional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En la antesala de la reunión, el martes 23 de agosto, se inaugurará el seminario Fortaleciendo la información sobre medio ambiente, cambio climático y desastres en el Caribe (Strengthening environment, climate change and disaster information in the Caribbean), organizado por la CEPAL en colaboración con PARIS21.

En el encuentro, que se extenderá hasta el miércoles 24, participarán representantes de las oficinas de estadística y los Ministerios de Medio Ambiente de los países del Caribe, quienes discutirán sobre la evaluación y el desarrollo de la capacidad estratégica de sus ecosistemas de datos sobre cambio climático.

La Conferencia Estadística de las Américas es un órgano subsidiario de la CEPAL y el principal foro para la discusión del desarrollo de las estadísticas en la región. Sus mandatos principales son la promoción del desarrollo y mejoramiento de las estadísticas nacionales y su comparabilidad internacional, así como de la cooperación internacional, regional y bilateral entre las oficinas nacionales y los organismos internacionales y regionales.

Junto a Argentina en la Presidencia, el Comité Ejecutivo de la CEA para el bienio 2022-2023 está integrado por Canadá, Colombia, Granada, Italia, Jamaica y República Dominicana.

La inauguración de la vigesimoprimera reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL será transmitida en directo en el sitio web de la CEPAL, en https://live.cepal.org/estadisticas y sus redes sociales en Twitter (@cepal_onu) y Facebook (https://www.facebook.com/cepal.onu).

