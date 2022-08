Britney Spears y Elton John sacarán su ‘single’ conjunto el 26 de agosto. Britney Spears y Elton John sacarán el próximo 26 de agosto «Hold me closer», una esperada colaboración cuyo nombre está tomado del éxito «Tiny Dancer», lanzado en 1972 por el músico británico. Este último ofreció este viernes en Twitter un pequeño avance visual de la canción con una foto de los dos de pequeños, él en el piano y ella con un vestido rosa de bailarina, acompañada del título, la fecha y otra imagen de ambos ya de adultos. «Hold me closer» es el primer ‘single’ de Spears desde su álbum «Glory», publicado el 26 de agosto de 2016, y desde que en noviembre pasado la icono del pop estadounidense dejara de estar sometida a una tutela legal, primero por parte de su padre y los últimos meses por parte de un funcionario del estado de California, que se prolongó durante 13 años. Las primeras noticias sobre esta colaboración surgieron en julio y para entonces, según el digital Entertainment Tonight, la canción ya se había grabado. Según diversos medios, este trabajo fue filtrado el jueves por la noche, provocando el enfado en las redes de fans de la cantante, que critican a quienes ya la han oído que no hayan esperado a la fecha oficial de estreno.