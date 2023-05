Eurofarma lanza una innovadora herramienta digital para pacientes con Parkinson

Scrolling Therapy es una herramienta experimental de inteligencia artificial para el cuidado de la salud que permite a los pacientes con enfermedad de Parkinson controlar su participación en las redes sociales a través de las expresiones faciales.

Eurofarma, una corporación multinacional de biofármacos con sede en Brasil y que opera en 22 países, y la agencia creativa global Dentsu Creative, anunciaron recientemente el lanzamiento de una nueva herramienta experimental de reconocimiento de expresiones faciales impulsada por inteligencia artificial, que permite a los pacientes con enfermedad de Parkinson controlar su participación en las redes sociales mediante expresiones faciales.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) estima que 8.5 millones de personas en todo el mundo se encuentran afectadas por la enfermedad de Parkinson. Además de cualquier tratamiento médico establecido, los pacientes necesitan realizar fisioterapia para retrasar la progresión de la enfermedad neurológica.

El equipo a cargo del proyecto se dedicó a desarrollar una innovadora herramienta digital experimental que puede ayudar a los pacientes a realizar ejercicios faciales a través de las redes sociales, controlando comandos en la pantalla por medios de gestos.

El equipo de Dentsu Creative promovió la idea, unidos para desarrollarla en apoyo a su colega Sebastián Porta, un paciente con el trastorno, quien manifestó la necesidad de hacer algo para ayudar a la comunidad de pacientes de Parkinson. Aprovechando el avance de la tecnología y la aparición de nuevos canales de comunicación e inteligencia artificial, el equipo dio vida a la posibilidad de desarrollar algo innovador que uniera ejercicios faciales para personas con esta enfermedad, al tiempo que les brindara mejorías en sus expresiones sociales.

«Es muy difícil sentarse frente al espejo durante 45 minutos al día y ver cómo cambian tus expresiones faciales frente a tus ojos. Vivir con la enfermedad ya es lo suficientemente difícil como para enfrentarla literalmente en el espejo todos los días. Es por eso que me sentí muy motivado para proponer una solución tecnológica que pudiera ayudar a todos los pacientes a través de una actividad entretenida, que es navegar por las redes sociales», comenta Porta.

Eurofarma es una de las compañías farmacéuticas que más invierte en innovación. Esta es la primera vez que la empresa incursiona en el ámbito de las herramientas digitales. Eurofarma cree firmemente en este tipo de abordajes y, en los próximos años, seguirá motivada para priorizar proyectos con este enfoque.

«Eurofarma siempre se ha especializado en los trastornos del Sistema Nervioso Central y, con esta nueva alianza, buscamos ir más allá, con opciones que brinden apoyo a los pacientes de Parkinson. La innovación ha sido parte de nuestro ADN desde que nacimos hace más de 50 años, y nuevamente estamos trayendo algo innovador que puede ayudar a las personas a tener una mejor calidad de vida», dice Marco Billi, Vicepresidente de Emprendimiento y Digital de Eurofarma.

Scrolling Therapy está disponible gratis en Google Play store y, próximamente, en Apple App Store. Se puede descargar en todo el mundo en tres idiomas: Inglés, Portugués y Español.

“Nos llena de optimismo traer una una opción que aliente a las personas con Parkinson a realizar los ejercicios. Nuestra expectativa es que, junto con la rehabilitación especializada, esta innovadora tecnología pueda alentar a nuestra comunidad a mantenerse activa. Estamos muy contentos de poder apoyar esta nueva herramienta», agregó Erica Tardelli, Fisioterapista Especialista en Parkison y Presidenta de la Asociación de Parkinson de Brasil.

Desarrollo de la App

La creación y desarrollo de la aplicación unió esfuerzos y la colaboración radical de los equipos de Dentsu Creative en Argentina, Brasil y Estados Unidos, con especialistas de Eurofarma y Dentsu Health. “Esta innovación fue ideada en Argentina, desarrollada en Estados Unidos y producida en Brasil, un esfuerzo verdaderamente global de especialistas médicos, creativos y desarrolladores que se unieron a través de geografías e idiomas para desarrollar esta innovadora aplicación tecnológica”, dijo Rafael Rizuto, Chief Creative Officer, América Latina Hispana y Estados Unidos para Dentsu Creative. “En un momento en que la IA se enfrenta al escepticismo y es vilipendiada, esto es usar sus poderes para el bien en beneficio de la sociedad y ayudar a mejorar la calidad de vida de muchas personas que viven con esta enfermedad”.

¿Cómo funciona la App?

Después de descargar la App en un dispositivo móvil, ya sea un teléfono o una tableta, se cargará un breve tutorial y, a continuación, el usuario sólo tendrá que abrirla en la pantalla para que se integre automáticamente con Facebook e Instagram. Luego, accediendo en cualquiera de las dos redes sociales, la herramienta ya estará en funcionamiento. Cuando el usuario comience a navegar por el feed, habrá cinco gestos faciales establecidos en la plataforma que ejecutarán comandos en pantalla.

A medida que el paciente avanza con los ejercicios, aparecerán mensajes en la pantalla indicando el éxito en la ejecución de las expresiones. Cuando se hayan completado 45 minutos de actividad, se habrá alcanzado el objetivo diario.

Para descargar la app, haga clic en el siguiente link y será redireccionado a la tienda online. Scrolling Therapy App

La App Scrolling Therapy está destinada únicamente para el bienestar general y no proporciona ningún consejo o guía clínica o de atención médica, ni está destinada directa o indirectamente a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento o la rehabilitación de ninguna enfermedad, estado o condición. Los contenidos de Scrolling Therapy, como texto, videos, gráficos e imágenes, tienen solo fines informativos y no han sido evaluados por la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. ni por ninguna otra agencia reguladora. El contenido no pretende sustituir el consejo médico profesional, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento o la rehabilitación ni curar o prevenir ninguna afección médica. El autodiagnóstico no es el propósito de esta aplicación y los pacientes siempre deben buscar el consejo de su médico tratante u otro proveedor de salud calificado con cualquier pregunta que los pacientes puedan tener con respecto a cualquier condición médica.

Fuente. Eurofarma