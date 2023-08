Myriam Hernández llega Invencible a Guatemala

Una de las voces sudamericanas más admiradas de las últimas tres décadas, como una clásica exponente del pop romántico y voz de himnos como ‘El Hombre que Yo Amo’, ‘Huele a Peligro’ que Armando Manzanero compuso para ella o ‘Un Hombre Secreto’ escrita por Juan Carlos Calderón y actualmente es su hijo Jacobo Calderón el que compuso y produjo el nuevo disco de la chilena. Este próximo 14 de septiembre Myriam Hernández estrenará su nuevo tour en el Forum Majadas de Guatemala.

Desde 1990 que Myriam Hernández recorre América Latina y Estados Unidos como una firme exponente de la música romántica latina, como intérprete y autora de exitosas baladas con las que conquistó las emisoras AM y FM, vendió millones de copias de discos y que actualmente suman cientos de millones de reproducciones en la difusión digital. El año ‘90 fue la primera artista -y único hasta la fecha- de su país que ha logrado el número uno en las listas latinas del influyente ranking Billboard por canciones y venta de discos, acreditando 13 de sus singles en el Hot Latin Songs y 6 de sus discos en el Latin Pop Albums por éxitos en territorio norteamericano. Además dos de sus autorías ‘Herida‘ y ‘He vuelto por tí‘ han sido éxitos propios y también en otras versiones de distintos artistas, estilos e idiomas, también el 2015 ingresó al Latin Songwriters Hall of Fame en EE.UU y el año 2022 fue condecorada con el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latin Grammy por su contribución a la música latina, incluyendo sus duetos con Paul Anka, Marco Antonio Solís, Gilberto Santa Rosa y Cristián Castro.

Una carrera y legado que reconocen figuras más recientes del pop latino como la colombiana Karol G que la invitó a compartir escenario en la pasada edición del Festival de Viña del Mar, la chilena radicada en México Mon Laferte en su último concierto en Santiago o la cantautora electrónica Javiera Mena que la invitó a colaborar en su reciente disco. Hernández es dueña de un estilo y repertorio que la ha transformado en un referente en la música latina como una cantante sentimental con estilo propio y canciones que traspasan generaciones y fronteras. Desde su primer éxito latinoamericano ‘El Hombre que Yo Amo’ (lanzado en su primer disco en 1988) recorre el continente con shows frecuentes y multitudinarios en escenarios latinoamericanos, Centroamérica y Estados Unidos.

También en España el año 2018 donde conoció a Jacobo Calderón (compositor y productor reconocido en el pop español) que le propuso trabajar con ella en un nuevo álbum. Aunque el llamado musical nació de un sueño entre la cantante y su padre, el legendario Juan Carlos Calderón con quien grabó su tercer álbum en 1992. Para ese disco Calderón (fallecido el 2012) le compuso ‘Se me fue’ una melancólica balada inspirada en la muerte de uno de sus hijos y se volvió uno de sus clásicos ingresando a las listas del Billboard en 1993. Por su parte Jacobo descubrió en los archivos unas cintas de ese proceso y escribió la letra de ‘Partir de ti’ sobre una melodía de su padre.

De esa relación nació el disco ‘Sinergia’ (2022) y también la idea de hacer un álbum temático ‘Nuestra Navidad’ (2022) compuesto y producido por Jacobo Calderón en Madrid y mezclado en Miami por el ingeniero Boris Milán como principales socios musicales de la chilena. Un impulso creativo que este año sumará otros discos nuevos trabajos de estudio, un álbum de canciones románticas para octubre del que ya se reveló la poderosa balada ‘Nos lo hemos dicho todo’ -que superó el millón de reproducciones en sus primeros días- y un segundo volumen de temas navideños para diciembre.

Mientras la cantante continúa recorriendo América Latina con su tour de conciertos (15 y 16 de agosto en el Gran Teatro Nacional de Lima) y en septiembre iniciará ‘Invencible’ espectáculo en vivo para presentar el nuevo álbum y también sus ineludibles éxitos con fecha confirmada en Guatemala el 14 de septiembre en el Forum Majadas (boletos en eticket). Tour que incluirá conciertos en El Salvador, Costa Rica, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos y su retorno a los escenarios europeos.

