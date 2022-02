5 ideas especiales para el Día del Cariño

El 14 de febrero, Día de San Valentín en todo el mundo, o más conocido en Guatemala como el Día del Cariño, es una fecha para festejar el amor y la amistad, por lo cual es muy común dar obsequios o realizar actividades. Si estás en búsqueda del regalo perfecto y quieres sorprender a esa persona especial, Yanbal te comparte 5 ideas de regalo a través de un concepto que lleva por nombre “Caja de los 5 sentidos”.

Con este obsequio, la idea principal como lo dice su nombre es hacer que la persona que recibirá el regalo no solo tenga algo material, sino que pueda vivir una experiencia que apele a los 5 sentidos básicos del ser humano: oído, olfato, tacto, gusto y vista.

Si bien es una caja, no necesariamente debe tener un objeto representando cada sentido, también se pueden utilizar tarjetas para describir la actividad que realizarán.

5 ideas de Yanbal para consentir a cada uno de sus sentidos

Para su oído: Coloca su música preferida o melodías suaves para crear el ambiente perfecto. También puedes crear una playlist que les recuerde los momentos únicos que han vivido.

Para el paladar: La comida casera sin duda puede ser un detalle singular, porque hacerlo con tus manos tendrá un significado muy especial. Enciende los hornos y prepara una entrada, un plato fuerte y un postre con los sabores favoritos de tu ser amado; como tip adicional, si quieres que sea una experiencia memorable, adorna la mesa, coloca manteles, una vela o flores en el centro.

Para sus ojos: Puedes regalarle un cuadro con una foto de ustedes viviendo un momento especial. También existen otras opciones do it yourself, como elaborar un marco con varias fotos. En este espacio puedes explotar tu creatividad.

Para el tacto: Realiza un masaje relajante, utilizando aceites esenciales o bien una crema humectante.

Para su nariz: Si quieres darle una experiencia, pero también un obsequio que pueda quedarse mucho tiempo con tu pareja y que le recuerde ese día tan especial, sin duda, regalar un perfume que pueda usar a diario y que le haga sentirse especial debería estar en tu lista. Para ello, en Yanbal tenemos dos opciones ideales para esta fecha tan especial:

Osadía Mujer Eau de Parfum: Un perfume para mujer frutal floral con notas frutales de granada, flor de maracuyá y toques picantes de jengibre. Un aroma exótico e impactante que describe el espíritu cautivador, arrollador y siempre sensual de la mujer latina.

Osadía Hombre Eau de Parfum: Un perfume para hombre con aroma maderoso aromático. Una creación provocativa que combina la frescura de la hierbabuena, café dulce y madera de ébano. ¡Una fragancia llena de provocación y encanto!

Además, para adquirir o regalar la fragancia no tendrás que ir a ningún lugar, ya que Yanbal cuenta con el servicio Yanbal Delivery, en la cual la entrega se realiza directamente a donde tú elijas de manera 100% segura.

Regala una experiencia de cuidado personal útil, natural y responsable con el medio ambiente

Si en cambio además de darle una experiencia para sus sentidos, quieres consentir a tu pareja regalándole productos de cuidado personal, maquillaje, tratamiento y perfumes, Yanbal cuenta con productos con ingredientes naturales, útiles y sobre todo responsables con el medio ambiente.



Yanbal no realiza testeos en animales, y promueve una cadena de suministro responsable para cuidar el medio ambiente, a través del desperdicio cero y reducción constante en su uso de plástico, asegurando la menor generación de residuos.

Todos los productos pueden adquirirse directamente con un Consultora Independiente Yanbal, ingresando a www.yanbal.com y escribiendo al asesor digital que aparecerá al ingresar a la web, o también llamando al teléfono 2244-0000.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe