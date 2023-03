FEDECAMARA y el CNI unen esfuerzos para atraer la inversión nacional y extranjera al país

Honduras. Las Cámaras de Comercio del país se capacitan en la digitalización de sus servicios y en la profesionalización de su personal para atender las necesidades de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme), a través de la Federación de Cámaras de Comercio (FEDECAMARA) y el Consejo Nacional de Inversiones (CNI), en un esfuerzo en conjunto para atraer la inversión nacional y extranjera al país.

Actualmente se encuentran en un proceso de formación permanente, alrededor de 55 Cámaras de Comercio que existen en el país, de ellas 35 son binacionales y profesionales. La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) que son las más grandes, están afiliadas al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).

Establecidas a lo largo de los 18 departamentos del país, FEDECAMARA realiza varios programas específicos, orientados a desarrollar a la Mipyme, para que tengan un adecuado crecimiento, ya que son el motor de desarrollo de Honduras, ygeneran más del 70 por ciento de los empleos con rangos de 1 a 10 empleados.

Papel de FEDECAMARA

En relación a la alianza con el CNI para atraer la inversión nacional y extranjera a Honduras, el presidente de FEDECAMARA, Rolando Alvarenga, señaló que la institución busca los mecanismos necesarios para profesionalizar a cada Cámara de Comercio del país, para que brinden los mejores servicios a sus afiliados, que en este caso son las Mipymes formales e informales.

“Se trata de empresas en crisis, pero estamos tratando como Federación para que estos emprendimientos informales pasen a ser formales, existen alrededor de unas 250,000 de ellas que generan más o menos unos 900 mil a 1 millón de empleos, pero hay como 750 mil empleados en estas empresas que no están reguladas”.

“Estas empresas informales no pagan impuestos y no tienen seguridad social para sus empleados, eso es grave y desde luego, al no aportar impuestos para el desarrollo del país, no generan ingresos al Estado para la mejora de los hospitales públicos, para la compra de medicinas y la educación, mejorar las escuelas en malas condiciones para la enseñanza, así como con una computadora”, manifestó Alvarenga.

Destacó que “en un mundo globalizado, necesitamos un país, una juventud y una educación que tenga acceso a la tecnología moderna de comunicaciones”.

Generar y atraer inversión

En cuanto al trabajo que realiza la FEDECAMARA para atraer la inversión privada, el representante de este organismo afirmó que, desde hace varios días se firmó un convenio con la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) y el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE), instituciones del Estado que enfocan su actividad en el desarrollo de las pequeñas y microempresas en el país.

“Esto es un paso muy importante, la unión de fuerzas entre la empresa pública y la empresa privada, no podemos estar aislados y eso hará que realmente se apoyen a los pequeños empresarios”, agregó.

Enfatizó que para que una empresa se desarrolle, “necesita de 20 años de trabajo, porque los primeros cinco años son como un niño que comienza a gatear, caminar y de ahí va por etapas, de 5, 10, 15 y 20 años, hasta que esa empresa es reconocida, tanto localmente como en el exterior”.

“Se han hecho esfuerzos conjuntos desde el Gobierno anterior, con emprendedores que se llevaron a Los Ángeles y a Miami, quienes exhibieron sus productos, como café, bisutería, lácteos y otros, y todavía hay un grupo que sigue unido y hace esfuerzos para poder exportar, sea de manera conjunta o individual, porque al final, para un pequeño empresario es difícil enviar un contenedor de 20, 40 o 50 pies, pero unidos es más fácil exportar” dijo Alvarenga.

Para el representante de la FEDECAMARA la finalidad de las capacitaciones y formación de personal, no sólo es para exportar personas, sino exportar productos del país.

Destacó que “la empresa privada está haciendo un gran esfuerzo y nosotros como una gremial que alberga a todas las cámaras de comercio del país, estamos tratando de dar un servicio muy especializado y ser la cara de la empresa privada en Honduras”.

Elaboración de proyectos

En cuanto a la creación de proyectos para mejorar el clima de la inversión nacional y extranjera, la encargada de proyectos de la FEDECAMARA, Kinverly Berrios, señaló que existe una amplia variedad de proyectos que se realizan tanto con el CNI, como con la cooperación externa.

“Tenemos un proyecto bastante grande, muy ambicioso por parte de FEDECAMARA que busca apoyar a las Mipymes en la transición digital junto al CNI, en el tema de la pandemia, la crisis política, problemas ambientales por los fenómenos climáticos de los huracanes Eta e Iota y con el resto de las tormentas que nos han afectado últimamente por el cambio climático”.

Agregó que esas malas experiencias, “han demostrado que tenemos que trabajar en la resiliencia y digitalización de las Mipymes, buscar la forma de continuar vendiendo a pesar de que estemos en situaciones de precariedad o de dificultad ambiental. También estamos enseñándole al empresario a profesionalizarse, a buscar su propio financiamiento algo que se les ha dificultado muchas veces, en poder contar con capital”.

Kinverly Berrios relató que un buen porcentaje del Producto Interno Bruto del país, “está siendo importado por la gente que ha migrado, entonces tenemos que enseñarle a la población a utilizar productivamente ese capital que recibe, a poder generar su propia empresa y a competir con una inversión nacional, a volverse más ambicioso en cuanto a crear, no sólo estabilidad, sino a generar empleos en el resto de las comunidades”.

Nuevos proyectos de inversión

“Estamos trabajando con el Consejo Nacional de Inversiones (CNI) para generar capacidades dentro de las Cámaras y así ellos puedan atender a la inversión internacional, en poder enseñarle a los inversionistas internacionales qué cámaras son las que están capacitadas para poder ofrecer productos en específico”, dijo Berrios.

“Tenemos el ejemplo de la zona Sur que es muy industrializada, trabaja bastante con cadenas de exportación, entonces, así como en el Sur sabemos cuáles son los productos principales, hay que identificar dentro de nuestras mismas regiones y en donde hay Cámaras de Comercio, cuáles son las oportunidades de inversión, dónde hay un producto piloto que puede atraer inversión internacional”, destacó.

Según Berrios, existen sectores específicos en donde se debe orientar al inversionista Nacional y Extranjero a poner sus capitales a producir. “En el sector de la alimentación, estamos viviendo una etapa de crisis por el cambio climático y nuestra seguridad alimentaria se está viendo muy afectada, en ese aspecto también nos estamos acercando mucho a proyectos de cooperación internacional que buscan agro-negocios sostenibles”, recalcó.

“Tenemos que continuar trabajando el tema del campo, de la agroindustria de manera sostenible, para enfrentar la escasez de productos de canasta básica, prioritarios en la vida de la población hondureña y buscar soluciones adaptadas a nuestro medio”.

Manifestó que actualmente se está viendo que hay mayor inversión por parte del Gobierno Israelí, “ellos tienen equipo para trabajar el tema de la industria de una manera sostenible y que se vean beneficiadas las comunidades y donde la producción pueda ser tanto para el consumo nacional como para la exportación”, concluyó.

Fuente. CNI