Shakira presentó oficialmente las canciones de su álbum ‘Las mujeres ya no lloran’. Todo parece indicar que el álbum que presentará Shakira el próximo 22 de marzo de 2024 ya está a punto de salir del horno, o por lo menos así lo dio a conocer la artista en sus redes sociales. Una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), dio a conocer el listado de canciones que contendrá este trabajo discográfico después de una larga espera de siete años de sus fanáticos alrededor del mundo. El nuevo disco, titulado Las mujeres ya no lloran, incluirá una nueva canción con Bizarrap, que contará también con un remix de su popular sesión Bzrp – Shakira Music Sessions Vol.53. Por otro lado, incluirá nuevas colaboraciones con Rauw Alejandro, Cardi B –que venía sonando esta unión desde su encuentro en la Semana de la Moda de París de 2023– así como con Grupo Frontera, entre otros. Una de las primeras fotografías que replicó la barranquillera en sus redes sociales fue la portada del disco, en el que se le ve sentada cómodamente en una pila de esmeraldas. Además, detrás de ella se alcanzaba a ver una parte de su rostro, con sus ojos maquillados a tono con la vestimenta y sus uñas, emulando a la loba que nació en su álbum She Wolf. Asimismo, la intérprete de Moscas en la casa se mostró “emocionada” de poder compartir finalmente la lista de los 16 temas que compondrá el álbum. También se confirmó que contendrá sus lanzamientos de 2022 y 2023 entre los que destacan Te Felicito ft. Rauw Alejandro, Monotonía ft. Ozuna, Music Sessions Vol53 con Bizarrap y finalmente, TQG que grabó con su compatriota Karol G, temas con los que renació en la industria musical como el ave fénix, expulsando el dolor que significó su ruptura con Gerard Piqué. “Muy emocionada de mostrarles la lista de canciones y las increíbles colaboraciones de Las mujeres ya no lloran (algunos de ustedes ya sabían, otros no!) Solamente faltan 3 semanas!”, escribió la cantante en una publicación. Las nuevas canciones. Ahora en su esperado nuevo trabajo habrá nuevas colaboraciones: La Fuerte con Bizarrap, Cohete con Rauw Alejandro; (Entre paréntesis) con Grupo Frontera y Puntería con Cardi B. Esta última, de acuerdo con medios estadounidenses, se habría preparado desde el momento en el que la rapera conoció sobre la infidelidad del exfutbolista, algo similar a lo que vivió en el pasado con Offset, a quien encontró con otra mujer. Las mujeres ya no lloran es el decimosegundo álbum de estudio de la artista y su casa discográfica Sony Music lo describe como “un deslumbrante testimonio de la resistencia y fuerza de Shakira, así como del poder de la música para transformar las experiencias más difíciles en momentos valiosos”. El álbum saldrá con cuatro ediciones de arte distintas; cada una acompañada de una variante exclusiva de vinilo de color. Vendrá en rojo, zafiro, esmeralda y diamante (blanco). El último color estará disponible en tiendas en general, mientras que la venta de los anteriores está limitada a sitios web y lugares específicos. Así las cosas, los seguidores de la barranquillera tendrán la posibilidad de comprar los cuatro vinilos en formato de colección, por lo que desde hace semanas se pudo hacer la pre-orden en la página de Amazon por cerca de USD$36, al cambio un aproximado de $142.000. La artista había alistado el terreno para el anuncio durante la transmisión de la final del Super Bowl cuando publicó en sus redes varias fotos, conectando su imagen con las de las lágrimas en forma de diamante.