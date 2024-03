Jamie Foxx hablará de la misteriosa enfermedad que casi acaba con su vida en un monólogo de comedia. En abril del año pasado, el actor Jamie Foxx tuvo que ser ingresado de urgencia en el hospital debido a unas «complicaciones médicas», de las que a día de hoy ha trascendido muy poco. El propio artista ha compartido en varias ocasiones el miedo que le invadió ante una enfermedad que estuvo a punto de acabar con su vida, al tiempo que agradecía a su hija Corinne y a sus hermanas las atenciones y el apoyo recibido durante su larga convalecencia. El astro de Hollywood permaneció varios meses alejado de la escena pública, lo que no hizo otra cosa que intensificar la preocupación sobre su estado de salud. Ya en diciembre, durante una gala de premios, el artista subió al escenario sonriente y visiblemente recuperado de su misteriosa dolencia. Y no dudó en bromear sobre las teorías que habían llegado a circular sobre su supuesta muerte, que afirmaban, por ejemplo, que los vídeos que había publicado previamente en sus redes sociales eran falsos y que su imagen había sido alterada digitalmente. Ahora, el oscarizado intérprete, de 56 años, ha vuelto a echar mano de su cuenta de Instagram para hacer un sorprendente anuncio. El artista pretende volver a sus orígenes profesionales, regresando a los clubes de comedia en los que se curtió a principios de los años noventa, cuando también se destacaba como cantante y productor de música urbana. De hecho, Foxx ha revelado que está preparando un nuevo monólogo que versará, entre otros muchos temas, de sus recientes experiencias cercanas a la muerte. «Estoy planeando más momentos. Apareceré en escenarios cercanos a vosotros. Tengo varias bromas… Y una historia que contar», ha escrito junto a un vídeo de sus inicios como humorista, en el que aparece imitando al malogrado cantante Prince. Además de su vuelta a los escenarios, Jamie Foxx tiene varias producciones cinematográficas pendientes. Una de ellas es el thriller ‘Back in Action’, la película de Netflix que coprotagoniza junto a Cameron Diaz. Fue precisamente durante el rodaje de esa cinta cuando el intérprete sufrió esa crisis médica que le mantuvo fuera de juego durante ocho meses. La grabación se reanudó el pasado mes de enero y, según la plataforma, el filme se estrenará en algún momento de este año.