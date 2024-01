Conoce cómo cuidar el cabello del calor de la secadora y planchas

El secador y la plancha son un amor dañino, sabemos que maltratan nuestro cabello, que no es ideal usarlos todos los días, pero ese look que tanto amamos lo requiere, nosotros te entendemos.

¿Has pensando en soluciones alternativas? Aunque no es posible eliminar por completo los daños del calor en el cabello, es posible reducirlos al mínimo o, existen otras opciones con las que puedes dejar de usarlos por completo, dependiendo de tus necesidades. Déjanos contarte más.

Protectores térmicos

Posiblemente el mejor invento para las amantes del calor en el cabello. Existen de muchos tipos, en aceite, crema e incluso spray, pero todos tienen el mismo fin: proteger el cabello de los posibles daños del calor, creando un escudo que bloquea las altas temperaturas, mientras aporta otros beneficios como brillo, suavidad y humectación.

Estos siempre deben ser usados antes de exponer el cabello ante el calor, con el cabello húmedo y asegurándote de esparcirlo bien para que ninguna parte quede desprotegida.

Descansa lo más que puedas

Si hay días en la semana que no requieres un look elaborado o simplemente puedes quedarte en casa, no uses calor. Deja secar tu cabello naturalmente y luego péinalo o recógelo. Has esto lo más que puedas para que tu cabello descanse y tenga oportunidad de regenerarse. Durante estos periodos de descanso, usa un sellador de puntas o un sérum que te ayude a reponer los daños, para que tu cabello tenga una ayuda extra.

Otras opciones

Si en definitiva te quieres deshacer de estos dos recursos, la cirugía capilar o queratina pueden ser una excelente opción. Dependiendo de tu tipo de cabello y la necesidad que tengas, podrás optar por una de estas dos opciones, aunque ambas son ideales para eliminar el uso de plancha y secador, también te ayudan a recuperar e hidratar a profundidad el cabello.

Fuente: Pragasalon.com