500Historias pondera a los jóvenes a partir de la escritura

En 2019 inició el Torneo en Línea de Lectoescritura donde participaron jóvenes escritores de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Hoy 500Historias despliega sus páginas en La Antigua Guatemala para dar paso a un segundo capítulo de este programa que pone al descubierto el talento literario y periodístico de estudiantes centroamericanos.

Guatemala. Lo que comenzó en 2019 como un proyecto escolar panameño, dio paso a una iniciativa potenciadora para colegios públicos y privados de Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana que encamina a estudiantes de secundaria a convertirse en autores de obra publicada, manteniendo así, en ellos, el hábito de la lectoescritura como una experiencia positiva y aspiracional. En 2024, la sede de la Semana Crónica que es la culminación de un ciclo de #500Historias y el inicio de otro, será La Antigua Guatemala.

De acuerdo con Octavio Rodríguez, fundador de 500Historias, este proyecto fue creado para brindar una vivencia provechosa tanto para docentes como para sus alumnos, porque basa su andar en las virtudes y fortalezas de la educación “Steam” (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, por sus siglas en inglés).

“La lectura y la escritura son herramientas que pueden cambiar a los jóvenes del milenio”, dice la profesora Dalys Ramírez, del Centro Educativo Básico de Tocumen, en Panamá, quien acota: “Cuando fui invitada a participar de este proyecto no tenía ni idea de los momentos de interacción que iba a vivir con los estudiantes que se inscribieron”.

La periodista Karen Bernal, directora editorial de 500Historias, responsable de la mayoría de las obras colectivas, comenta: “Si en lugar de juzgar a los muchachos les permitimos expresarse y crear su realidad, en el futuro tendríamos seres humanos más auténticos, críticos y empáticos. Justo lo que el mundo necesita”.

Las editoras confirmadas para acompañar a los jóvenes centroamericanos en este 2024 son Ana María Valdeavellano, Cynthia Zúñiga, Rossana Pinillos, Claudia Chinchilla y Marta Molina.

Los primeros pasos para un libro colectivo

Los muchachos reciben 8 clases de un taller de lectoescritura a cargo de sus respectivos docentes y con un material didáctico elaborado expresamente para ellos por 500Historias. Ese documento está repleto de información educativa y periodística, así como ejemplos de crónicas escritas por reconocidos escritores de la región. Las guías hacen ver la lectoescritura como una experiencia placentera, no por obligación o imposición.

La crónica, elegida entre los géneros periodísticos

La filosofía de 500Historias es convertir en información colectiva los hechos, las emociones, los recuerdos y los sentimientos.

Basados en el género de la crónica, los autores, desde sus salones de clases, reflexionan, indagan y narran sobre diversos acontecimientos de su realidad inmediata.

Con una unión de fuerzas entre periodismo y literatura se generan historias procedentes de hechos claros, novedosos, humanos, ágiles, emotivos y globales. A los muchachos se les enseña a deshilar su comunicación respondiendo a las preguntas básicas: qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué.

Los muchachos establecen una conversación con otros jóvenes, otros adultos y otras realidades tan amplias, complejas y contradictorias como las suyas. Como bien lo plantea Daviangela Carolina Philip Campos, venezolana de 16 años, estudiante del Howard Academy (Panamá): “me gusta muchísimo escribir, por eso estoy en 500Historias. Cuando era pequeña solía redactar diarios sobre mi vida, pero con el paso del tiempo empecé a crear historias de amor juvenil. Actualmente disfruto narrar sobre la adolescencia y los diferentes sentimientos que despiertan con ella”.

Otra de las recompensas de participar en este emprendimiento es que, como autores, tienen la experiencia de ser entrevistados en programas de radio, en noticieros de televisión y en periódicos.

Diversas nacionalidades haciendo sinergia

500Historias es un puente de diálogo entre la gente joven de los países de Centroamérica y el Caribe. Los más de 600 chicos (inscritos en más de 140 colegios participantes) en conjunto imaginan y construyen con ideas y palabras un mundo mejor para cuando les toque el turno generacional de echar a andar la sociedad.

Capacitarse y avanzar son las claves. “Con los talleres he aprendido más sobre cómo se debe redactar una crónica y eso me permite saber que puedo mejorar el trabajo original que hice”, indica Sebastián Álvarez Granados, estudiante del Colegio Boston Bilingüe, de La Antigua Guatemala.

Paola Margarita Medina León, quien cumple 17 años en 2024 y cursa el bachillerato en el Colegio Centro América de Sonsonate, El Salvador, se define como una persona colaboradora y entusiasta. Por eso, en cuanto supo de 500Historias, sin dudarlo, se involucró. “Nunca había tenido la oportunidad de escribir algo y que fuera publicado, visto y leído por muchas personas.

Hay variedad de instantes mágicos en torno a 500Historias, uno de ellos es el caso de Andrea Gabriela Aparicio Castillo, panameña de 17 años, quien en 2013 se mudó con su familia a Guatemala. Ella percibió a 500 Historias como una manera de mantener lazos con su país de origen desde su lugar actual, como estudiante del Colegio Boston Bilingüe de La Antigua Guatemala. “Definitivamente, estaré más apegada al papel de lectora que de escritora, aunque esta experiencia en 500Historias me ha permitido abrir una nueva posibilidad a la escritura y redacción de libros, novelas, historias, entre otros”, asegura.

Pero no solo el alumno abre el universo de posibilidades. El profesor Alberto A. Álvarez Puga, del Instituto Nacional de Panamá, comenta: “el conocimiento adquirido con este proyecto me ha permitido cumplir con el objetivo principal de preparar jóvenes capaces de hacer acciones novedosas, y no solamente repetir lo que otras generaciones hicieron. Es ir más allá de lo que ellos sienten”. Además, esta iniciativa les permite tener una posición contraria a comportamientos desdeñables como el racismo, la discriminación y la xenofobia.

