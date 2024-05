Captura el color de la vida, es la nueva propuesta de Ron Botran

Guatemala. Ron Botran anuncia el lanzamiento de su campaña global: «Capture the Color of Life», que marca una nueva era para el ron añejo más vendido en el país. Con una herencia de más de 80 años y presencia en más de 50 países en todo el mundo.

Ron Botran heredó una forma diferente de ver la vida: más alegre, más vibrante y más colorida, encapsulándola en un líquido de calidad inigualable. Porque en una industria de rones fabricados a base de melaza, Botran eligió la riqueza, el sabor y la frescura de la miel virgen de caña de azúcar. Mientras el resto de los rones se añejaban de manera estática, Botran apostó por el añejamiento dinámico. Puso al frente de la alquimia a tres maestras roneras y se vistió con el azul Aqua que baña los ríos, lagos y océanos de la tierra de la eterna primavera, huyendo de la oscuridad que colmaba el universo del ron premium.

Hoy, Ron Botran sigue explorando e innovando en su misión de hacer las cosas de manera diferente. Con “Capture the Color of Life”, Botran invita a los consumidores de ron a compartir una forma diferente de ver la vida, siempre a través de un lente positivo. En su esencia, Botran cree que las cosas no son como como son, sino como tú decidas verlas.

«Estamos emocionados de presentar nuestra nueva campaña global: ‘Capture the Color of Life’. Ella es más que marketing; es una creencia firme que inspira a la sociedad a abrazar el optimismo en un mundo cada vez más gris. Mantenemos nuestro compromiso de inyectar vitalidad y positividad en cada aspecto de la vida, y ahora, estamos encantados de compartir esta visión con el mundo.» – Expresó María Inés de León, Brand Manager Botran.

