Congresista de EEUU por levantamiento de bloqueo a Cuba

Cuba. La congresista demócrata Rashida Tlaib respaldó el levantamiento del bloqueo que hace más de seis décadas impone el Gobierno de Estados Unidos a Cuba, según una publicación que circula hoy en redes sociales.

“Mientras nuestros compañeros marchaban en D.C. (la capital del país) dimos la bienvenida a la congresista @RashidaTlaib y @tiffany_caban (Tiffany Cabán) del Ayuntamiento de Nueva York”, escribió en Twitter Manolo de los Santos, codirector del movimiento The People’s Forum, con sede en esa ciudad estadounidense.

“¡Juntos decimos NO al bloqueo de Estados Unidos a Cuba!”, agregó el activista en un mensaje acompañado de fotos en las que aparecen Tlaib y Cabán sosteniendo un cartel alusivo al fin de ese cerco económico, comercial y financiero unilateral, el más largo de la historia aplicado contra país alguno.

Tlaib, miembro de la Cámara de Representantes por Michigan, apoyó el año pasado una enmienda en esa instancia del Congreso, que de haberse aprobado su objetivo era aliviar la escasez de alimentos en Cuba y ayudar también a los productores agrícolas de Estados Unidos.

La víspera, centenares de estadounidenses que integran más de 200 organizaciones participaron en Washington, D.C., en una movilización contra el belicismo de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Bajo los lemas «Paz en Ucrania-Negociaciones, no escalada», «Financiar las necesidades del pueblo, no la máquina de guerra» y «Di no a las guerras y sanciones interminables de Estados Unidos-Abolir la OTAN», los asistentes a la jornada se concentraron y marcharon desde la Casa Blanca.

Articulada a propósito de los 20 años de la invasión a Iraq, la marcha recorrió céntricas calles de esta capital.

La ocupación de la nación árabe comenzó el 20 de marzo de 2003 por parte de una colación liderada por Estados Unidos y con el pretexto de encontrar armas de destrucción masiva que jamás aparecieron.

El 24 de enero 2004, el gobierno del entonces presidente George W.Bush canceló la búsqueda y admitió que sus argumentos de la existencia de grandes reservas de armas químicas, biológicas e incluso nucleares en el Iraq de Sadam Husein, eran erróneas.

“Estábamos casi todos equivocados”, afirmó entonces ante el Congreso David Kay, el inspector de armas de Estados Unidos.

