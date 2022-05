Marc Anthony reaparece «en recuperación» luego de cancelar concierto en Panamá por accidente. El cantante puertorriqueño Marc Anthony reapareció luego de la suspensión de su concierto del miércoles en Panamá tras sufrir un «accidente», minutos antes de salir al escenario, del que afirmó está en recuperación. “Estoy en el proceso de recuperación, con la espalda suele pasar, estoy bien, estoy bien y me están cuidando», fueron sus primeras palabras al reaparecer en las redes sociales. El artista, que estaba acostado en una cama durante la transmisión del video en instagram, no dio detalles específicos sobre lo que le pasó: «Son cosas que pasan, me siento… No puedo decir mejor, pero estamos en esa. Por los que se preocuparon por mí, muchas gracias, que Dios me los bendiga por desearme lo mejor. Voy hacer todo lo posible por mejorarme, pero regresaré pronto para cumplir mi palabra, y lamentablemente como les dije; es una cosa que es muy lamentable para mí porque yo no soy de cancelar, no tengo historia de eso”. Luego agregó: “Esto es simplemente para las personas que les interesa saber, estoy mejorando. No puedo decir que me siento mejor sino es lo que es, soy un ser humano, me lastimé la espalda y espero que me deseen lo mejor”. La empresa organizadora, Magic Dreams, que inicialmente no había dado explicaciones de lo sucedido ni informado si el concierto se aplazaba a otra fecha, emitió un comunicado señalando que el cantante tras sufrir un accidente en su hotel fue atendido por médicos panameños «que dictaminaron su incapacidad para llevar a cabo su presentación». Magic Dreams agregó que el artista fue «trasladado a la ciudad de Miami para ser atendido por médicos especialistas», y aseguró que «muy pronto» Anthony se comunicará con sus fanáticos a través de sus canales oficiales «brindando más información». También destacó que trabaja de la mano con la oficina del artista para «definir la nueva fecha en que será reprogramado el espectáculo» musical.