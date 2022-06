Comunidad LGBTQ+ marcha en Panamá por una sociedad sin discriminación

Panamá. Cientos de panameños participaron este sábado en las calles de la capital y otros puntos del país para celebrar la diversidad. Ondeando banderas panameñas y las del arcoíris, diferentes organizaciones de la comunidad LGBTQ+ cerraron el Mes del Orgullo exigiendo el cese de la discriminación que aún persiste en el país y en defensa de los avances de los derechos comunidad diversa en Panamá.

“Yo marcho junto a mi hija, que es lesbiana. La acompaño por que la amo. Su decisión por quien quiere amar no la hace menos persona ni menos ser humano. Hoy estoy aquí como madre para que nunca más alguien sea discriminado por eso”, contó una mujer mayor que participaba en la multitudinaria marcha que arrancó desde la vía Argentina en la ciudad capital.

Como en años anteriores, el World Pride Panama encabezó el evento principal del Mes del Orgullo, que avanzó con una colorida cargada de bailes y música por toda la avenida España. Sin importar que una intensa lluvia cayó casi al iniciar el desfile, esto no amilanó a los participantes entre los que se encontraban jóvenes, familias con sus hijos y adultos mayores. La actividad se enmarca en la celebración mundial del Día Internacional del Orgullo LGBT que se conmemora cada 28 de junio, fecha en que se recuerdan las protestas de Stonewall de 1968, en el que el colectivo gay estadounidense se enfrentó contra la policía tras una redada discriminatoria en el barrio de Greenwich Village en Nueva York (Estados Unidos).

Un incidente que terminó en represión y detenidos, pero al mismo tiempo hizo visible los la situación de marginación a la que se encontraba la comunidad LGBTQ+ del país. Años después, ese suceso se convirtió en un punto de referencia de la luchas de esta comunidad en todo el mundo.

“Más de 1500 personas marcharon hoy en Panamá para dejar claro que existen diversos tipos de familias, no es verdad que solo existe una forma de familia tradicional cuando en Panamá niños y niñas son criados por madres solteras, tías, abuelos, la familia monoparental no es la única y eso lo demuestra la realidad. Solo demandamos que el Estado reconozca esa realidad y que tome acciones para que no se repitan actos de discriminación como lo que ocurrió en el parque Omar, dijoFranklin Robinson, uno de los organizadores del evento.

Bajo el lema del evento «Todas distintas, todas familias», Robinson hizo énfasis que se reconozcan diversas formas de familia y que la comunidad puedan ser ciudadanos de plenos derechos, como ocurre ya en países como México, Argentina, Colombia, Uruguay, Chile, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos y Puerto Rico; además de la mayoría de los Estados de Europa.

Llegadas la columna de banderas multicolor al parque Urracá inició el programa con palabras del abanderado de este año, el politólogo y docente universitario Richard Morales, quien hizo un llamado a luchar por una sociedad más justa e igualitaria para todos.

“Sin libertad no hay diversidad y sin diversidad no hay libertad”, exclamó Morales ante los cientos de asistentes que respondieron con aplausos sin preocuparse por la lluvia que arreciaba sobre la ciudad. “Es importante mantener una posición solidaria con todas las personas que están siendo discriminadas de algunas forma. Así podamos luchar juntos por una sociedad donde reconozcamos nuestra igual dignidad humana, donde aprendamos a convivir en diversidad y garantizando los derechos a todas las personas. Estamos aquí del lado de las personas que sufren de discriminación y las injusticias (…) para que logremos hacer progresar a nuestro país, por una sociedad más libre, más igualitaria y podamos vivir verdaderamente de manera digna”, dijo Morales durante la marcha.

El evento, que estuvo precedido durante todo el mes de junio por actividades académicas y talleres, cerró con un programa artístico y concierto con presentaciones de varios artistas locales.

Fuente: La Estrella de Panamá.