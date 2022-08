Las Riu Party llegan a Jamaica

El recientemente reformado Riu Montego Bay acaba de incorporar las Riu Party a su oferta de entretenimiento All Inclusive 24h by RIU. Los clientes del hotel, conjuntamente con los huéspedes del Riu Reggae y del Riu Palace Jamaica, pueden disfrutar cada viernes de la Riu Get Together Party que alternativamente será de las temáticas White y Neon.

La primera fiesta se celebró el pasado 15 julio en la plaza del teatro, congregando a casi 2.500 personas que disfrutaron de una noche llena de colorido. Los huéspedes vibraron con la espectacular puesta en escena. Luces fluorescentes, la mejor música, bailarines, performances, y momentos explosivos con efectos especiales y coreografías que aúnan los brazos de todos los asistentes. Noches de diversión y buen ambiente que completan la oferta de los hoteles RIU de Montego Bay.

El Riu Montego Bay, de más de 800 habitaciones, fue reformado en diciembre de 2020, modernizando el hotel y añadiendo servicios que pueden disfrutar los huéspedes de los tres hoteles del destino como la Riu Get Together Party o el Splash Water World.

Además de en Jamaica, las Riu Party también están presentes en otros destinos. Las Riu Pool Party empezaron en 2018 en Los Cabos, México, y se celebran también en Punta Cana, República Dominicana. Mientras que las Riu Get Together Party tienen lugar en el Riu Guanacaste de Costa Rica, Riu Tequila y Riu Jalisco en México, así como en el Riu Republica de Dominicana. Ahora acaban de llegar a Jamaica, a escasos meses de inaugurarse también en el Riu Funana, en isla de Sal y en el Riu Karamboa, en isla de Boa Vista, ambos en Cabo Verde, además de en el Riu Dunamar, en Costa Mujeres, México.

Las Riu Party volvieron este mayo después del parón sufrido por la Covid con fuerzas renovadas y muchas novedades. Se han añadido nuevas escenografías, vestuario y coreografías que son el deleite de todos los asistentes. También se han tomado decisiones para hacer las fiestas más sostenibles: se han eliminado plásticos de un solo uso, como los gadgets, las pulseras de neón o los anillos; se usan globos biodegradables y químicos que son más respetuosos con la piel y el medioambiente. Pero las Riu Party mantienen su esencia, contando con los mejores Djs, tanto nacionales como internacionales, y sobre todo haciendo que el huésped esté el centro de la acción. Un producto popular y único.

Jamaica es un destino emblemático y muy importante para RIU. En 2021 se cumplieron 20 años desde la llegada del grupo hotelero en la nación caribeña. RIU fue la primera cadena española en iniciar operaciones en Jamaica. El compromiso de la cadena no ha dejado de incrementarse desde entonces: hoy en día RIU cuenta con seis hoteles aquí: tres en Montego Bay, uno en Ocho Rios y dos en Negril, que suman un total de 3.341 habitaciones. El nuevo Riu Palace Aquarelle se sumará en 2023 añadiendo el nuevo destino de Falmouth.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe