Blue Diamond Resorts inicia operaciones del icónico Hotel Inglaterra en Cuba

Cuba. Como parte de su sólida expansión en Cuba, Blue Diamond Resorts junto al Grupo Gran Caribe se complacen en anunciar que, desde el 1 de noviembre 2022 iniciaron la operación y gestión del icónico Hotel Inglaterra, el más antiguo y emblemático de La Habana, para recibir a viajeros de todas las edades en busca de unas vacaciones familiares, en pareja o viaje de negocios.

Siguiendo los protocolos del programa Vacaciones con Seguridad Garantizada, este hotel de 83 habitaciones seguirá operando bajo su propio nombre, manteniendo su legado como Monumento Nacional y el lugar ideal para los amantes de la arquitectura y la historia. Su estilo neoclásico en armonía con el fuerte acento mudéjar de sus decoraciones, forman parte de la esencia de esta propiedad que incluye dentro de su oferta una variedad de amenidades, cinco opciones gastronómicas y bares, así como terrazas con vistas panorámicas de la ciudad.

“Queremos ofrecer una amplia variedad de opciones de alojamiento para brindar las mejores experiencias. Operar el Hotel Inglaterra, que durante muchos años ha sido un símbolo de elegancia e historia en La Habana, nos permitirá incrementar nuestras posibilidades de negocio con nuestros socios y llegar a más viajeros que deseen conocer los encantos de la ciudad colonial”, expresó Mohamad Fawzi, Director General de Blue Diamond Resorts Cuba.

Su ubicación estratégica en el epicentro cultural de la capital cubana, permitirá a sus huéspedes tener acceso a una variedad de sitios de interés como el Capitolio Nacional, La Habana Vieja, el Gran Teatro de La Habana y el Museo Nacional de Bellas Artes.

Blue Diamond Resorts Cuba, la compañía de gestión hotelera, continúa sumando esfuerzos con relevantes empresas para la incorporación de nuevas propiedades que se ajusten a todo tipo de huéspedes, tal y como lo ha anunciado en los últimos meses con las aperturas de Royalton Habana, Mystique Habana by Royalton y sus once propiedades en Cayo Largo del Sur.

Para más información o reservar sus próximas vacaciones contacte a su agente de viajes de preferencia.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 45 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde

Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia solo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia solo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras que Planet Hollywood Adult Scene convertirá sus vacaciones solo para adultos en el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com