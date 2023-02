Las mujeres científicas en Avon ocupan el 64% de los equipos de investigación e innovación

La marca ha logrado la paridad de género entre los científicos y coloca a las mujeres al frente de proyectos relevantes para la compañía.

Guatemala. Este sábado 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha creada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para promover la igualdad de género en el sector científico. Según los datos globales de la entidad para 2020, sólo el 33% de los científicos son mujeres. Además, una encuesta realizada por el British Council en 2022 reveló que sólo una mujer de cada cuatro hombres trabaja en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en América Latina y el Caribe.

La escasa representación de las mujeres en la ciencia es el resultado de los estereotipos de género, los prejuicios y las barreras culturales que dificultan su entrada y permanencia en este campo. Además, a las niñas no se les anima desde pequeñas a seguir estas carreras. Sin embargo, este panorama está cambiando y cada vez son más las empresas que dan prioridad a la igualdad de género en sus equipos de investigación y desarrollo. Por ejemplo, en Avon América Latina, las mujeres ocupan el 64% de los puestos en los equipos de innovación.

Mujeres que inspiran en Avon

Cristina Moraes, química, maestra en polímeros y líder de formulación para Avon América Latina, tuvo la oportunidad de dirigir equipos de gestión de proyectos, envasado, laboratorio de compatibilidad y formulaciones. «Siempre me ha gustado esa área y no me imagino haciendo otra cosa. Trabajar con cosméticos me trae un enorme orgullo, porque cada producto que desarrollamos fue pensado y diseñado para mejorar la vida de nuestros Representantes y consumidores, ya sea ayudando en sus ingresos, autoestima o en momentos de autocuidado”, comentó.

Para Cristina, el mercado de la investigación y la innovación sigue siendo desigual, pero puede observar cambios notables gracias a la aplicación de políticas de diversidad e inclusión durante la última década. «Vemos muchas empresas que conceden los puestos más altos a los hombres. En las empresas de tecnología e ingeniería, el número de mujeres en planilla sigue siendo mínimo. Pero el mercado de investigación y desarrollo de los bienes de consumo, especialmente los de belleza, es más diverso e inclusivo”.

Avon, como parte del grupo Natura &Co, promueve entre sus colaboradores la “Política de Diversidad, Equidad e Inclusión” aplicable en América Latina. La compañía considera que promover la diversidad es fundamental para generar un impacto social positivo, es fuente de innovación para el desarrollo sustentable y, al mismo tiempo, es un compromiso que impulsa iniciativas que garanticen los derechos de cada persona.

