¿Cuáles fueron los sistemas de gestión más certificados por las organizaciones en este 2022?

Costa Rica. Actualmente, para el parque empresarial del país, las certificaciones de los sistemas de gestión brindan una ventaja competitiva sustantiva que permite a las organizaciones cumplir sus objetivos estratégicos, mejorar indiscutiblemente su desempeño y alcanzar el cumplimiento legal.

Pero dichas certificaciones también han ido evolucionando, se han venido diversificando y especificando. De acuerdo con datos del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), el mercado de las certificaciones no tradicionales usadas para la implementación de sistemas de gestión de continuidad del negocio (ISO 22301), de compliance (ISO 37301), antisoborno (ISO 37001), y seguridad de la información (ISO 27001) han sido de las normas para certificación más solicitadas en este 2022.

No obstante, las directrices para el Net Zero, o los criterios ESG (Environmental, Social, and Governance), asociados a las buenas prácticas de las organizaciones en materia medioambiental, social y de gobierno corporativo, y las normas sobre economía circular comienzan a tomar fuerza en la nueva tendencia.

“Después de varias décadas de intentar posicionar el mensaje de desarrollarnos de forma sostenible, en los últimos años podemos percibir que finalmente el mensaje ha calado en muy buena parte del sector productivo y cada vez hay un interés mayor y genuino en trabajar una estrategia de sostenibilidad, la cual requiere como uno de los primeros pasos, consolidar el cumplimiento legal a lo interno”, Paola Quesada, fundadora y directora de Nairí.

Todas estas normas e iniciativas pasan, sin excepción, por el cumplimiento de un piso previo que es el de los requisitos legales aplicables a la organización que busca dar esa milla extra, y pone sobre la palestra un desafío enorme para las empresas: saber cuáles regulaciones deben cumplir, saber si las cumplen o no, y mantener un monitoreo permanente que les permita tener visibilidad frente a cambios relevantes en la legislación.

Ante este reto, la organización requiere acompañamiento y asesoría especializada para alcanzar el objetivo del cumplimiento, y en este sentido, el uso de la tecnología para facilitar los procesos de cumplimiento legal de cara a obtener cualquier certificación es un paso indispensable para facilitarlo.

Para ello, contar con plataformas como Cumplimientool, permite un acceso personalizado para las organizaciones en las que encuentran información sencilla y directa sobre los diferentes requisitos legales.

“En la experiencia diaria de Nairí, evaluando el cumplimiento legal de organizaciones sujetas a procesos de certificación, uno de los principales obstáculos para que las empresas logren exitosamente su objetivo de certificación, es la dificultad de cumplir con los requisitos legales. Esta tarea es retadora por la multiplicidad de requisitos legales que aplican a una empresa, lo que se une al hecho de que usualmente las personas encargadas del cumplimiento no siempre tienen formación legal, sino que son especialistas en otras disciplinas, y porque el tiempo disponible para dedicar a la tarea como siempre es muy limitado”, agrega Quesada.

Empresas cada vez más conscientes de la importancia de los sistemas de gestión y del cumplimiento legal

La pandemia nos demostró que las empresas que cuentan con sistemas de gestión certificados y que tenían su cumplimiento legal consolidado, enfrentaron de mejor manera la incertidumbre y se adaptaron de forma más rápida y eficiente a los cambios que el mercado y las restricciones exigieron.

En esta misma línea, un grupo de líderesas de importantes empresas convocadas en un conversatorio organizado por Nairí, llegaron a la conclusión de que el cumplimiento legal es el mínimo esperable para dar inicio con una estrategia de sostenibilidad y ser socialmente responsables. Asimismo, reforzaron la importancia de robustecer los procesos internos para identificar las regulaciones aplicables al negocio, monitorear sus cambios y evaluar su cumplimiento.

Cumplir con un sistema de gestión permite, entre otras cosas, desarrollar el pensamiento e implementación de la mejora continua y es una ventaja competitiva frente a otros proveedores en el mercado, sin duda alguna.

“El gran reto de toda organización es mantenerse vigente frente a las demandas de un mercado con expectativas cada vez más exigentes, en un ambiente cargado de tecnología evolutiva, y sólo las organizaciones que se obligan a revisar continuamente sus procesos llegan a desarrollar la capacidad de innovar y mantenerse actualizadas”, agregó también Rolando Castro, socio de Nairí.

Esta empresa nacional recientemente recibió la certificación de su sistema de gestión de calidad, bajo la norma ISO 9001:2015, convirtiéndose en la primera firma en su nicho de mercado en certificarse.

