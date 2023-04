Moderna anuncia actualizaciones clínicas y de programas en el 4.º Día de las Vacunas

Moderna, Inc., una compañía de biotecnología pionera en terapias y vacunas de ARN mensajero (ARNm), anunció actualizaciones clínicas y de programas que demuestran la expansión y el avance de su línea de ARNm. Las actualizaciones incluyen avances en el portafolio de la compañía para virus respiratorios y virus latentes, nuevas vacunas candidatas y anuncios de marcos comerciales y financieros para el negocio de vacunas respiratorias.

«Nuestra plataforma de ARNm ha cambiado la medicina y continuará teniendo un gran impacto en la salud mundial. Hoy nos complace anunciar nuevas múltiples vacunas candidatas, incluso para virus entéricos, como el norovirus, y dirigidas a la enfermedad de Lyme, nuestra primera vacuna bacteriana», dijo Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna. «Con el ARNm-1010, nuestra primera vacuna en investigación contra la gripe estacional, nos sentimos alentados por los resultados de inmunogenicidad consistentemente sólidos en el ensayo de Fase 3 más reciente contra la influenza A y los títulos consistentes con la no inferioridad contra las cepas de influenza B. Con nuestra plataforma y tecnología de ARNm, así como nuestras capacidades de fabricación, confiamos en que podemos desarrollar rápidamente vacunas seguras y efectivas para abordar necesidades críticas no satisfechas».

Descripción general del portafolio

El portafolio de vacunas busca abordar las enfermedades infecciosas que causan cargas considerables para la salud, incluidas las debidas a virus respiratorios, virus latentes, amenazas para la salud mundial y ahora norovirus y enfermedad de Lyme.

Portafolio respiratorio

El enfoque de Moderna para aliviar la carga mundial de infecciones respiratorias incluye vacunas candidatas contra los principales patógenos causantes, incluidos el SARS-CoV-2, el virus de la influenza y el virus sincitial respiratorio (VSR). Las infecciones respiratorias son una de las principales causas de muerte a nivel mundial y son particularmente dañinas para los adultos jóvenes, inmunocomprometidos y mayores que experimentan enfermedades más graves, una mayor incidencia de hospitalización y una mayor mortalidad que los adultos más jóvenes.

La línea respiratoria de Moderna incluye ensayos de fase 3 contra el VSR y la gripe, y un candidato COVID-19 de próxima generación. La cartera incluye cuatro vacunas adicionales contra la influenza con antígenos expandidos (Fase 1 – Fase 2), vacunas contra otros patógenos respiratorios (por ejemplo, hMPV, PIV3) y cinco programas combinados de vacunas (preclínica – Fase 2).

COVID-19

A pesar del éxito de la vacunación en la reducción de la carga del SARS-CoV-2, la COVID-19 sigue siendo una de las principales causas de enfermedad grave y mortalidad en todo el mundo.

Moderna espera continuar satisfaciendo las necesidades cambiantes del mercado endémico de COVID-19, incluso a través de refuerzos multivalentes y mediante el avance de las vacunas de próxima generación. La plataforma de ARNm de la compañía puede producir vacunas adaptadas a variantes en un horizonte de tiempo acelerado, de acuerdo con los recientes comentarios de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) sobre el momento de la posible selección de cepas para la temporada de refuerzo de otoño.

La vacuna COVID-19 de próxima generación y estable en refrigerador de Moderna, mRNA-1283, ha demostrado resultados alentadores en múltiples estudios clínicos y recientemente comenzó a dosificar a los participantes en un ensayo de Fase 3.

Influenza (gripe)

En todo el mundo, la influenza provoca entre 3 y 5 millones de casos graves de gripe y entre 290.000 y 650.000 muertes respiratorias relacionadas con la gripe al año. Tres tipos principales de virus de la influenza (A, B y C) infectan a los seres humanos. Aunque los virus de la influenza A y B causan epidemias de influenza estacional, los virus de la influenza A provocan la mayoría de las hospitalizaciones relacionadas con la influenza en adultos mayores, incluido más del 95 % de las hospitalizaciones en la temporada de influenza más reciente.

La compañía tiene cinco vacunas candidatas contra la influenza en desarrollo clínico.

mRNA-1010 una vacuna tetravalente estacional que utiliza cepas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)

ARNm-1011/1012, candidata a vacuna penta-/hexavalente estacional que incluye más antígenos de hemaglutinina (por ejemplo, H3, H1) para ampliar la compatibilidad de cepas

ARNm-1020/1030, un candidato a vacuna estacional que incluye antígenos de neuraminidasa para atacar regiones más conservadas del virus

ARNm-1010

La primera vacuna candidata de la compañía contra la influenza es el ARNm-1010, que se está desarrollando en adultos. El ARNm-1010 se está evaluando actualmente en dos ensayos de fase 3. El primer ensayo de fase 3 (P301) se realizó en el hemisferio sur para evaluar la seguridad y la inmunogenicidad no inferior en comparación con una vacuna autorizada contra la gripe. Los resultados provisionales previamente anunciados del ensayo P301 indicaron que el ARNm-1010 demostró superioridad en los títulos medios geométricos (GMT) para A/H3N2 y no inferioridad en GMT para A/H1N1. El ARNm-1010 no cumplió con la no inferioridad para las cepas de linaje de influenza B/Victoria y B/Yamagata. El ARNm-1010 demostró un perfil aceptable de seguridad y tolerabilidad en el ensayo, y la Junta de Monitoreo de Datos y Seguridad (DSMB) independiente para P301 no identificó ningún problema de seguridad.

El segundo ensayo de fase 3 (P302) se está llevando a cabo en el hemisferio norte para evaluar la seguridad y la eficacia no inferior en comparación con una vacuna autorizada contra la gripe. El DSMB independiente ha completado el primer análisis provisional de eficacia e informó a la Compañía que el ARNm-1010 no alcanzó el umbral estadístico necesario para declarar el éxito temprano y recomendó que el ensayo continúe con el seguimiento de la eficacia hacia el siguiente análisis. El DSMB no identificó ningún problema de seguridad. El seguimiento ciego de la seguridad y la eficacia está en curso en este ensayo.

También se ha completado un análisis preliminar de inmunogenicidad de un subconjunto de participantes en el ensayo P302. En este análisis, el ARNm-1010 demostró cocientes de títulos medios geométricos consistentes con superioridad contra ambas cepas de influenza A (A/H1N1, A/H3N2) y consistentes con no inferioridad contra ambas cepas de influenza B (B/Victoria, B/Yamagata) en relación con el comparador autorizado. El estudio P302 no especificó previamente los criterios de éxito para los criterios de valoración de inmunogenicidad.

La compañía ha desarrollado una actualización del ARNm-1010 que se espera que haya mejorado la inmunogenicidad contra las cepas de influenza B y anunció planes para iniciar un ensayo confirmatorio de Fase 3 este mes.

Virus sincitial respiratorio (VSR)

El VSR es la principal causa de enfermedad respiratoria en niños pequeños, y los adultos mayores tienen un alto riesgo de infecciones graves. Además de la mortalidad y morbilidad agudas, la infección por VSR se asocia con secuelas a largo plazo, como asma y deterioro de la función pulmonar en poblaciones pediátricas, y exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en adultos mayores. Anualmente, hay aproximadamente dos millones de infecciones por VRS con atención médica y de 58,000 a 80,000 hospitalizaciones en niños menores de 5 años en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos, cada año hay hasta 160,000 hospitalizaciones y 10,000 muertes relacionadas con el VSR en adultos de 65 años o más debido al VSR. En los países de altos ingresos en 2019, el VSR causó un estimado de ~ 5.2 millones de casos, 470,000 hospitalizaciones y 33,000 muertes hospitalarias en adultos de 60 + años.

Moderna está promoviendo candidatos para el VSR para abordar las áreas de mayor necesidad, incluidos los candidatos para adultos mayores y poblaciones pediátricas, y vacunas combinadas para atacar el VSR junto con la gripe y el COVID-19.

ARNm-1345

El ARNm-1345, la vacuna candidata contra el VSR de Moderna, se encuentra en un ensayo aleatorizado, ciego al observador, controlado con placebo (ConquerRSV) en adultos mayores de 60 años, aleatorizado. En este estudio, 35.541 participantes de 22 países fueron aleatorizados 1:1 para recibir una dosis de ARNm-1345 o placebo.

Tras la revisión realizada por DSMB independiente, se han cumplido los criterios de valoración primarios de eficacia, incluida la eficacia de la vacuna (EV) del 83,7% (IC del 95,88%: 66,1%, 92,2%; p<0,0001) contra la enfermedad del tracto respiratorio inferior asociada al VSR (VSR-LRTD) definida por dos o más síntomas. La eficacia de la vacuna se mantuvo en participantes mayores de 70 años de edad y participantes con comorbilidades. El ARNm-1345 fue bien tolerado; Las reacciones adversas solicitadas fueron en su mayoría de grado 1 o grado 2 en gravedad. No se han reportado casos de síndrome de Guillain-Barré (GBS).

El ARNm-1345 ha recibido la designación de terapia innovadora (BTD) por la FDA para la prevención del VSR-LRTD en adultos de 60 años o más.

Pediatría

El ARNm-1345 pediátrico del VSR y una vacuna combinada que incluye el ARNm-1365 del VSR y el metapneumovirus humano (hMPV) están incluyendo en un estudio de Fase 1 a niños de 5 a menos de 24 meses de edad.

Vacunas respiratorias combinadas

Las vacunas candidatas combinadas de Moderna cubren los virus respiratorios asociados con la mayor carga de enfermedad en la categoría. Los estudios combinados de fase 1 con Covid+Flu (ARNm-1073), Flu+VSR (ARNm-1045) y Covid+Flu+VSR (ARNm-1230) han completado la inscripción. Se ha presentado una solicitud de nuevo fármaco en investigación (IND) para un candidato a vacuna Covid+Flu de próxima generación (ARNm-1083). La Compañía tiene la intención de tener vacunas combinadas disponibles para 2025 y espera actualizar regularmente las combinaciones con vacunas candidatas mejoradas de próxima generación según corresponda.

Cartera de virus latentes

Moderna está avanzando siete vacunas candidatas contra cinco virus que causan infecciones latentes, cinco de las cuales están en ensayos clínicos. Cuando virus está presente en el cuerpo puede encontrarse en una condición latente, es decir se encuentar en un estado de reposo, generalmente sin causar ningún síntoma notable. Los virus latentes pueden reactivarse y causar síntomas clínicos en momentos de estrés o cuando la inmunidad se ve comprometida. La capacidad de latencia es una característica definitoria del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y los miembros de la familia Herpesviridae, incluidos el citomegalovirus (CMV), el virus de Epstein-Barr (EBV), el virus Varicela-Zoster (VZV) y el virus del herpes simple (HSV).

Citomegalovirus (CMV)

El CMV es la causa más común de infección congénita en todo el mundo y es responsable de más de $ 1 mil millones en costos anuales de atención médica. Uno de cada 200 bebés en los Estados Unidos nace con una infección congénita por CMV, y de los afectados, uno de cada cinco tendrá problemas de salud graves que alterarán la vida. Las posibles secuelas a corto y largo plazo de la infección por CMV incluyen microcefalia, coriorretinitis, convulsiones, pérdida auditiva neurosensorial, deterioro cognitivo y parálisis cerebral.

CMVictory se encuentra en un ensayo pivotal de fase 3 que evalúa el ARNm-1647 contra la infección primaria por CMV en mujeres de 16 a 40 años. El ensayo es un estudio aleatorizado, ciego al observador, controlado con placebo diseñado para evaluar la eficacia, seguridad e inmunogenicidad del ARNm-1647 para evaluar la prevención de la infección primaria. El ensayo está inscrito en más del 50%, con la expectativa de inscribir hasta 7,300 mujeres de aproximadamente 150 sitios clínicos. El análisis primario de eficacia se activará en función de la acumulación de casos de seroconversión.

Dado que la mayoría de los casos de infección congénita por CMV incapacitante podrían prevenirse mediante una política de vacunación universal, Moderna está probando el ARNm-1647 en adolescentes. Un estudio abierto de fase 1/2 y controlado con placebo de ARNm-1647 para evaluar la seguridad y la inmunogenicidad en participantes masculinos y femeninos de 9 a 15 años de edad ha comenzado la inscripción.

Virus de inmunodeficiencia humana (VIH)

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH), la causa del SIDA, sigue teniendo efectos devastadores para la salud en todo el mundo, lo que resulta en aproximadamente 650.000 muertes anuales en todo el mundo. Moderna está avanzando con socios en tres ensayos clínicos de fase I de vacunas contra el VIH (ARNm-1644/IAVI G002; ARNm-1644/IAVI G003; ARNm-1574/NIAID) para ampliar los datos de prueba de concepto y evaluar el potencial de la tecnología de ARNm para administrar inmunógenos con éxito. El objetivo de estos ensayos es determinar si este enfoque es seguro e inmunogénico, lo que significa que los inmunógenos provocan el tipo correcto de anticuerpos ampliamente neutralizantes contra el VIH-1 (bnAbs). Los ensayos son el comienzo de un proceso de investigación iterativo con la expectativa de que múltiples ensayos de Fase 1 concluyan en una vacuna potencialmente protectora que merezca avanzar a la Fase 2. Estos ensayos se llevan a cabo en paralelo para acelerar el avance de los inmunógenos en las vacunas candidatas.

Programas emergentes

Vacuna contra el virus entérico: Norovirus

Los virus entéricos, incluido el norovirus, son una de las principales causas de gastroenteritis aguda global (AGE), lo que resulta en una morbilidad y mortalidad significativas en todo el mundo, particularmente entre los niños pequeños y los adultos mayores. El norovirus es altamente contagioso y la principal causa de enfermedad diarreica a nivel mundial, asociado con el 18% de todas las enfermedades diarreicas en todo el mundo, lo que resulta en aproximadamente 200,000 muertes por año y costos sustanciales de atención médica.

Dada la amplia diversidad genética y antigénica de los norovirus, una vacuna contra norovirus ampliamente efectiva requerirá un diseño de vacuna multivalente. Moderna anuncia el desarrollo de candidatos pentavalentes (ARNm-1405) y trivalentes (ARNm-1403) para norovirus.

Vacunas bacterianas: enfermedad de Lyme

Moderna anuncia el desarrollo de nuevos candidatos para abordar la enfermedad de Lyme, el ARNm-1982 y el ARNm-1975, lo que representa la primera aplicación de la tecnología de ARNm de la Compañía a patógenos bacterianos.

Con aproximadamente 120,000 casos de enfermedad de Lyme reportados por año en los Estados Unidos y Europa, existe una carga significativa de calidad de vida creada por este patógeno. Con el aumento de las temperaturas atmosféricas, el territorio de Lyme continúa aumentando en los EE.UU. La carga de la enfermedad de Lyme sigue una distribución de edad bimodal, afectando principalmente a niños menores de 15 años y adultos mayores. Los pacientes pueden desarrollar sarpullido, fiebre, dolores de cabeza, fatiga, dolor en las articulaciones, hinchazón, rigidez y dolores de cabeza. Los adultos mayores parecen tener mayores probabilidades de respuesta desfavorable al tratamiento en comparación con los pacientes más jóvenes y las manifestaciones neurológicas son más comunes en la presentación para esta población de adultos mayores.

Para abordar la complejidad biológica de Lyme, Moderna está avanzando en un enfoque de con dos vacunas candidatas siete valentes contra la enfermedad de Lyme que se desarrollarán en paralelo. El ARNm-1982 está diseñado para obtener anticuerpos específicos para Borrelia burgdorferi, que causa casi toda la enfermedad de Lyme en los EE.UU. El ARNm-1975 está diseñado para provocar anticuerpos específicos para las cuatro especies principales de Borrelia que causan enfermedades en los EE. UU. y Europa.

Actualizaciones comerciales

Moderna espera seis lanzamientos importantes de productos de vacunas en los próximos años, cada uno con importantes mercados direccionables. Moderna estima que solo el mercado mundial anual de refuerzos endémicos de COVID-19 es de aproximadamente $ 15 mil millones.

Marco financiero de la franquicia respiratoria 2027

La compañía estima que las ventas de productos respiratorios en 2027 estarán en el rango de $ 8 mil millones a $ 15 mil millones con la correspondiente ganancia operativa de Respiratory en el rango de $ 4 mil millones a $ 9 mil millones. Este marco está respaldado por $ 6 mil millones a $ 8 mil millones de inversiones adicionales en investigación y desarrollo en los próximos años. Cabe destacar que estas estimaciones son solo para el negocio de vacunas respiratorias y no incluyen pronósticos para otros productos o inversiones de Moderna.

Fuente. Moderna