Un alto consumo de alcohol puede afectar la salud del corazón

Probablemente sepa que tomar alcohol con demasiada frecuencia o en exceso no es una buena idea, desde el punto de vista de la salud. Pero cuando se trata del alcohol y la salud del corazón, es posible que haya escuchado diferentes versiones. ¿Beber es tan malo para tu corazón? ¿Puede una copa de vino ayudar a reducir su riesgo de enfermedad cardíaca o empeorarla?

Lo primero es lo primero: si toma alcohol, debe hacerlo con moderación para evitar problemas cardíacos relacionados con el alcohol. Y nunca debe usar alcohol intencionalmente para tratar de reducir su riesgo de enfermedad cardíaca.

Para explorar más a fondo la relación entre su ticker y su copa favorita de merlot o IPA, conversamos con la cardióloga Leslie Cho, MD del departamento de medicina cardiovascular de Cleveland Clinic.

Maneras en que el alcohol puede afectar la salud del corazón

Estos son algunos de los efectos del alcohol en el corazón:

Aumento de la frecuencia cardíaca

Una de las cosas más importantes que hace su corazón es mantener un ritmo. En promedio, una frecuencia cardíaca regular es de 60 a 100 latidos por minuto cuando el cuerpo está en reposo. Pero el alcohol puede hacer que su ritmo cardíaco se acelere temporalmente, y si supera los 100 latidos por minuto, puede causar una afección llamada taquicardia. Demasiados episodios de taquicardia podrían provocar problemas más graves, como insuficiencia cardíaca o ritmos irregulares, lo que puede provocar un ataque cardíaco y un derrame cerebral.

Eleva la presión arterial

Ese cuarto trago en el bar puede parecer que te está relajando, pero en realidad está afectando tu cuerpo de manera diferente a lo que piensas. El alcohol puede afectar su presión arterial, causando que suba temporalmente. Esto es especialmente cierto cuando bebes en exceso (eso se define como cuatro o más tragos en dos horas para las mujeres y las personas a las que se les asignó el sexo femenino al nacer, y cinco o más tragos en las dos horas para los hombres y las personas a las que se les asignó el sexo masculino al nacer).

Y claro, todos hemos tenido una noche aquí o allá en la que hemos tenido demasiados y lo sabemos. Pero es importante asegurarse de que esas noches de excesos sean la excepción y no la regla. Si no está seguro, tome nota para sintonizar cuánto tendrá en el transcurso del próximo mes más o menos. Si es más que recomendable, trate de controlar conscientemente su consumo de alcohol para ayudar a reducir el pico en su presión arterial que causa el exceso de alcohol.

Y si tiene antecedentes de presión arterial alta, es mejor evitar el alcohol por completo o beber solo ocasionalmente y con moderación.

Latido del corazón irregular

Ya sea que se trate de una copa de vino tinto con el pavo o de un brindis con champán por el nuevo año, el alcohol definitivamente se vuelve más presente durante la temporada navideña. Y aunque disfrutar de los espíritus festivos con moderación está bien para la mayoría de las personas, es importante tener en cuenta que puede ser víctima del síndrome del corazón festivo si se excede. Esto es cuando comer en exceso y excederse en el alcohol conduce a un latido cardíaco irregular.

El síndrome del corazón festivo puede ocurrir si normalmente no bebe alcohol, pero luego bebe algunos en una fiesta navideña o si bebe en exceso. Esto puede hacer que desarrolle latidos cardíacos irregulares, llamados fibrilación auricular, lo que puede aumentar su riesgo de accidente cerebrovascular, ataque cardíaco e insuficiencia cardíaca.

El consumo prolongado de alcohol puede causar miocardiopatía alcohólica

Los efectos a corto plazo del alcohol (dolor de cabeza, náuseas, ya sabes el resto) son fáciles de identificar. Pero hay formas en que el alcohol afecta su cuerpo con el tiempo que es importante comprender. Uno de los efectos a largo plazo del alcohol en el corazón es la miocardiopatía alcohólica. Esto es cuando la función de bombeo de su corazón se debilita y su corazón se agranda debido a los cambios causados por el consumo excesivo de alcohol durante un largo período de tiempo. Está bien, no entres en pánico. Si eres un bebedor ocasional, no hay motivo para preocuparse. Pero puede valer la pena aprender sobre lo que cuenta como consumo excesivo de alcohol y si puede estar bebiendo demasiado y ni siquiera saberlo.

¿Algún nivel de alcohol es seguro o beneficioso?

Es cierto, el vino tinto es una mejor opción que los licores fuertes. Pero, ¿puede un viaje al bar de vinos mejorar la salud de su corazón?

Nunca debe considerar el vino o cualquier otra bebida alcohólica como una forma de reducir su riesgo de enfermedad cardíaca. Y, de hecho, el estudio también mostró que beber uno o menos tragos por día estaba relacionado con la probabilidad más baja de morir por un derrame cerebral. Sin embargo, la Dra. Cho señala que los datos más recientes muestran que es posible que no haya una cantidad de alcohol que sea realmente segura. “El mito de que el vino es beneficioso para la salud del corazón ya no es cierto”, afirma.

“No es una buena idea comenzar a beber alcohol en un esfuerzo por reducir el riesgo de enfermedades del corazón”, continúa la Dra. Cho. “Es mejor no beber nada de alcohol”.

La American Heart Association recomienda lo mismo.

Otros factores a tener en cuenta

También es importante saber que las formas en que el alcohol afecta su corazón variarán de persona a persona, según su edad y otras afecciones que pueda tener.

Años

Seamos realistas, una resaca a mediados de los 40 no se siente igual que una a principios de los 20. Esto se debe a que su edad influye en qué tan bien tolera el alcohol. Si bien algunas personas desarrollan tolerancia al alcohol con el tiempo, esto no es cierto para todos, y esta capacidad no dura para siempre, señala la Dra. Cho.

“A medida que envejecemos, nuestra capacidad para eliminar el alcohol definitivamente disminuye y nuestra sensibilidad al alcohol probablemente aumenta”, explica. “Además, a medida que envejecemos, terminamos teniendo más enfermedades, por lo que podríamos tomar medicamentos que pueden interferir con la forma en que nuestros cuerpos metabolizan el alcohol”.

Otras condiciones médicas

En muchos sentidos, su historial médico (y presente) puede decirle mucho sobre su futuro con el alcohol. Eso significa que, si vive con otras afecciones médicas y/o toma ciertos medicamentos, todo esto tendrá un impacto en cómo le afecta el alcohol. “Ciertas condiciones de salud pueden hacer que beber alcohol sea más peligroso”, afirma la especialista.

Por ejemplo, algunas personas que toman medicamentos para reducir el colesterol pueden experimentar dolores musculares cuando beben alcohol. Debido a que tanto el alcohol como los medicamentos para el colesterol se procesan a través del hígado, en cierto sentido compiten por la eliminación. Por lo tanto, es importante pensar en su salud general y hablar con un proveedor de atención médica sobre sus factores de riesgo personales.

“El alcohol está hecho de azúcar”, afirma la Dra. Cho. “Entonces, si tiene predisposición a la diabetes o si los triglicéridos altos son uno de sus problemas, no es una buena idea beber alcohol”.

La especialista también advierte que si tiene disfunción hepática o toma otros medicamentos que se procesan en el hígado, sus riesgos pueden ser diferentes. Hable con su proveedor de atención médica sobre cómo el alcohol podría interactuar con sus medicamentos recetados.

Lo último que desea es que esa bebida informal después del trabajo o una copa de vino en la cena tenga un impacto negativo en la salud de su corazón. Hay una manera de tener una relación sana y equilibrada con el alcohol que te permite disfrutar de una bebida de vez en cuando y celebrar con amigos y familiares. Pero su corazón es un órgano importante que también debe cuidarse, así que asegúrese de beber con moderación, aprenda sobre los atracones de bebida y sepa lo que su cuerpo puede (y no puede) tolerar antes de abrir esa pestaña.

