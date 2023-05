SECH anuncia su regreso a los escenarios de Europa con su “Summer Tour”, de la mano de CMN

El multigalardonado artista internacional Sech anuncia su esperado regreso a Europa con su “Summer Tour”. La gira visitará Nuremberg, Mallorca, Torremolinos, Barcelona y Madrid, del 15 al 23 de julio. Tras conquistar Europa hace un año con una exitosa gira, Sech, el artista panameño más influyente en el género urbano, regresa al viejo continente para encender los escenarios este verano de la mano de CMN, la empresa líder en entretenimiento latino en vivo de Estados Unidos y número 3 en el mundo.

El anuncio llega poco después de que el artista recibiera una nominación a los Premios Heat por “Mejor Artista Región Norte” y dos nominaciones a los Premios Tu Música Urbano por “Remix Del Año” y “Colaboración Del Año”. Además, el mes pasado, el artista nominado al Latin GRAMMY lanzó una nueva versión del clásico “Take Me Out to The Ball Game”, con un toque latino. Respaldada por un ritmo alegre y acelerado, la nueva versión de “Take Me Out to The Ball Game” mantiene intacta la letra del himno del deporte, pero cantada completamente en español.

“Venimos trabajando el booking de Sech desde hace varios años y puedo decir que es un artista muy completo y con un show de gran calidad. Estamos seguros que, al igual que el verano pasado, será la sensación de esta temporada en Europa”, agregó Manuel Correa, del Departamento de Booking de CMN.

En octubre de 2022, Sech presentó su EP “Ya Casi Vienen”. Producida por Sech, Dimelo Flow y John El Diver, “Ya Casi Vienen” alude y les dio a los fanáticos un vistazo a todos los proyectos y música que se encuentra trabajando Sech. El EP incluye la canción “Foto En Panty”, la cual se volvió tendencia en las redes por su baile en TikTok. Asimismo, la revista Rolling Stone destacó el EP como “una sensación de luminosidad rejuvenecida, fresca y optimista”.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe