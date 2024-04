Guatemala: Bernardo Arévalo rinde cuentas de sus primeros 100 días de gobierno

Tiempo de lectura estimado: 3 minutos

Guatemala. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, rindió cuentas de sus primeros 100 días al frente del Ejecutivo. Dijo que hay avances en el combate a la criminalidad y que presentó 34 denuncias por corrupción en la administración pública.

CIUDAD DE GUATEMALA —

El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo rindió cuentas de sus primeros 100 días de gobierno y destacó, entre otros avances, una reducción del 13 % en la criminalidad.

En un mensaje a la población el mandatario, que asumió el 15 de enero, dijo que “hemos iniciado con la construcción de un país que avanza con los pueblos, con seguridad y sin miedo”.

Arévalo mencionó que su gobierno puso fin a 39 estructuras del crimen organizado, 22 de las cuales se dedicaban a las extorsiones, y que presentó 34 denuncias por corrupción en la administración pública, incluida una por la compra de vacunas contra el COVID-19 a una empresa rusa por millones de dólares.

“El pueblo de Guatemala sufre desigualdades profundas, este gobierno va a reducirlas de forma decisiva, con transparencia y rendición de cuentas, asegurando que cada centavo invertido llegue a quien debe recibirlo”, dijo Arévalo el martes.

El mandatario anunció además que firmó un acuerdo por el cual se redujo en un 25 % su salario. Anteriormente el presidente guatemalteco era uno de los que más ganaba en América Latina.

Una de las promesas más importantes de su campaña y que Arévalo aún no ha podido cumplir es la salida de la fiscal general Consuelo Porras. La ley protege a la fiscal general pese a que miles de guatemaltecos han pedido su salida señalándola de estar detrás de la criminalización de los funcionarios judiciales que combatieron la corrupción.

“Hoy, algunos de esos actores como el Ministerio Público de Consuelo Porras, utilizan su posición para amedrentar a sus críticos y para atacar e intentar debilitar, desde su trinchera de impunidad, al proyecto que el pueblo de Guatemala ha elegido para su futuro. No descansaremos hasta lograr, por la vía legal, la destitución de esta amenaza a la democracia”, dijo Arévalo.

En un acto inédito y tras el breve discurso, el mandatario caminó alrededor de medio kilómetro acompañado por su esposa y ministros por una avenida del centro histórico de la capital guatemalteca para saludar a la población.

“Hoy desde el gobierno rendimos cuentas a todos y todas”, dijo el presidente.

Dina García, una corredora de seguros, dijo que aún no ve cambios significativos en la presidencia de Arévalo. “Siguen los asaltos, las matanzas, yo sabía que no iban a ser rápido los cambios, pero aún no vemos eso”, dijo a The Associated Press la mujer de 30 años.

Claudia Lara, una modista de 54 años, se mostró más esperanzada. “Es poco tiempo para pensar que va a cambiar algo, aún le doy el beneficio de la duda, creo que en un año podría haber algo más”, dijo a AP.

Arévalo, líder del progresista Movimiento Semilla, fue elegido presidente en agosto tras superar en una segunda vuelta electoral a la ex primera dama Sandra Torres.