SKY JOE lanza su nuevo disco ”The Serial Killer of the Beats”

El artista guatemalteco SKY JOE, considerado como “LA VOZ DE LOS QUE SUFREN Y NO PUEDEN HABLAR, PERO BUSCAN SALIR ADELANTE” estrena su nueva producción discográfica titulada “The Serial Killer of th Beats. Sky encontró a través del RAP, una de las ramas de la cultura Hip Hop, el vehículo perfecto para alzar la voz a través de sus letras y composiciones en contra de las injusticias sociales de las cuales fue testigo desde pequeño.

The Serial Killer of the Beats busca captar la atención desde un inicio, para que el público pueda apreciar el contexto en general y pueda descubrir a través de cada una de las composiciones. SKY JOE es un artista ávido de comerse los beats y composiciones musicales para que las letras de sus sus mensajes lleguen con fuerza sobre todo a los jóvenes; con temas de amor y desamor como Faroles, Happy Place y Dime que me Amas, junto a grandes intérpretes femeninas, cómplices de la escena del rap guatemalteco como Lu, Mily y EdyLu y temas reinvindicativos, denuncia social, superación y lucha contra las adicciones, en Hatters, Siempre Hip Hop, Ninety y Microphone Check, junto a sus cómplices y cronistas sociales por naturaleza en la música, Jefko, Iñaky y JPeace.

The Serial Killer of the Beats, nace inspirado en el sueño de SKY JOE de poder visibilizar y compartir con el público, el talento de artistas emergentes que no cuentan con apoyo y empiezan en la búsqueda de exponer su arte a nivel profesional, esto como parte de la gran enseñanza que le dejó la oportunidad que le brindó la artista Fabiola Roudha, quien fue una de las primeras artistas que le permitió experimentar esa sensación inexplicable que se vive en el escenario.

The Serial Killer of the Beats, es el inicio de un sueño que inicia en Guatemala y que en una segunda entrega buscará trascender las fronteras, porque vendrá con nuevas colaboraciones con artistas de otros países que al igual que SKY JOE tienen tanto arte corriendo por sus venas y que buscan compartirlo con el público.

Puedes escuchar el álbum aquí:

https://spoti.fi/3OrfE7p

Puedes ver su último video aquí:

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe