Red Moon in Venus, el nuevo álbum de Kali Uchis, ya está disponible

El nuevo álbum en inglés de la artista galardonada con el Grammy, Kali Uchis, Red Moon In Venus, ya está disponible a través de Geffen Records.

«El amor es el mensaje», explica Uchis sobre el nuevo álbum. «Red Moon In Venus es una expresión ardiente y atemporal de deseo, desamor, fe y honestidad, que refleja la divina feminidad de la luna y Venus. La luna y Venus trabajan en conjunto para que los aspectos clave del amor y la vida funcionen bien. Este cuerpo de trabajo representa todos los niveles del amor: liberar a las personas con amor, atraer el amor a tu vida, y el amor propio. Muchos astrólogos creen que la luna de sangre puede hacer que tus emociones den un vuelco, y eso es lo que me pareció que representaba mejor este proyecto.»

Red Moon In Venus incluye colaboraciones con Summer Walker, Don Toliver y Omar Apollo, así como los temas lanzados anteriormente, «Moonlight», que V Magazine calificó como «envolvente and deleitante», y «I Wish You Roses», que llegó acompañado de un vídeo dirigido por Cho Gi-Seok y fue elogiado por PAPER como «lujoso» e «inmaculadamente producido».

Además, Uchis se embarcará en una gira norteamericana con entradas casi agotadas esta primavera, con paradas en el Radio City Music Hall de Nueva York, el Aragon Ballroom de Chicago, el Anthem de Washington D.C. y otros lugares. Uchis también es una de las artistas principales de Coachella, Lollapalooza en Chile, Argentina y Brasil y Estéreo Picnic en Colombia.

Uchis entró en el proceso de grabación con la intención de crear un álbum que se sintiera atemporal, que pudiera disfrutarse en cualquier momento y lugar, y que siguiera siendo significativo a lo largo de los años para ella y sus fans. Red Moon In Venus flota entre el soul, el R&B, el pop, la música urbana y las texturas más experimentales. El resultado es un álbum que, como Uchis ha logrado a lo largo de su carrera, trasciende géneros o clasificaciones; un reflejo puro de su alma.

El año pasado, Uchis ganó tres Billboard Latin Awards, dos Billboard Music Awards y un American Music Award. En 2021, Uchis se llevó a casa su primer Premio Billboard de la Música Latina por su álbum en español aclamado por la crítica, Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) ∞, lanzado en 2020 y que dio lugar al éxito arrollador y líder de las listas, «telepatía», que se ha reproducido más de 2 mil millones de veces hasta la fecha, convirtiéndose en la canción en español que más tiempo se ha mantenido en el Billboard Hot 100 por un acto en solitario en esta década, acumulando una racha de 23 semanas. Ese mismo año, se llevó a casa su primer Grammy, el Premios Nuestra Tierra y el Premios Juventud de Univision, fue portada de Office Magazine, actuó en «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon,» y realizó una gira por los estadios de Norteamérica con Tyler, the Creator.

Criada entre Virginia y Colombia, Kali Uchis saltó a la fama con Por Vida en 2015, al que siguió su álbum debut de 2018, Isolation, que recibió elogios de la crítica y apareció en las listas Best Of de Rolling Stone, Pitchfork, NPR, Vulture y muchos más. Uchis ha colaborado y compartido escenario con SZA, Gorillaz, Jorja Smith, Diplo, Major Lazer, Snoop Dogg, Kaytranada, Leon Bridges y muchos más, y ha realizado giras por todo el mundo, con actuaciones muy elogiadas como cabeza de cartel en Tropicalia, Coachella, Governors Ball, Bonnaroo, Austin City Limits, Lollapalooza y muchos otros.

