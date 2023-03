TIMØ finaliza su tour por México con el lanzamiento de su primer álbum ‘Estemos Donde Estemos’

TIMØ, el sensacional trío de música pop latina, ha lanzado su primer álbum, ‘ESTEMOS DONDE ESTEMOS’ ¡y es todo lo que sus fans han estado esperando y más!

Después de 3 años y medio en la industria musical, TIMØ se ha convertido rápidamente en una de las promesas más interesantes de la escena musical latina, y ‘ESTEMOS DONDE ESTEMOS’ es la perfecta personificación de su trayectoria hasta ahora. Desde que la banda firmó con Universal Music Latino, sus fans han estado a su lado, apoyándolos en cada paso del camino, y este álbum es un tributo a su lealtad y apoyo inquebrantable.

‘ESTEMOS DONDE ESTEMOS’ cuenta con 16 canciones, cada una más cautivadora e inspiradora que la anterior. La música de TIMØ es una celebración de la vida, el amor y el vínculo inquebrantable de la amistad, y este álbum no es la excepción, en particular, en estas tres nuevas canciones: «Conquistar el planeta», «Se siente así» y «No me arrepiento». El sonido único de la banda, sus increíbles armonías y su energía contagiosa te harán bailar y cantar desde la primera nota.

Este álbum incluye 7 nuevas canciones que demuestran el crecimiento y evolución de la banda como artistas. La canción principal, «Conquistar el Planeta», es una impresionante creación de pop latino, con un coro contagioso, un mensaje motivador y la excepcional participación del legendario Andrés Cepeda. Esta canción es un testimonio de la creatividad y visión artística de TIMØ y seguramente se convertirá en la favorita de los fans.

Además, hay un video que acompaña la canción principal «Conquistar el Planeta» que arroja una mirada a la amistad, la diversión con los seres queridos y el aprecio a los momentos que nos da la vida.

TIMØ es más que una banda; son una familia y su música refleja el amor y respeto que se tienen mutuamente, así como la importancia de disfrutar de la vida y celebrar con amigos, como se puede oír en sus populares canciones «Juernes» y «Pase lo que pase». Su vínculo es lo que hace que su música sea tan poderosa e inspiradora, y ‘ESTEMOS DONDE ESTEMOS’no es solo un verdadero testimonio de esta alianza, sino también una invitación para que sus fans y oyentes se unan a ellos en este viaje de amistad, celebración y aprovechamiento de cada instante de la vida.

En resumen, ‘ESTEMOS DONDE ESTEMOS’ es un triunfo para TIMØ y un «must-listen» para cualquier persona que ame la buena música. Este álbum muestra el excepcional talento y creatividad de la banda y seguramente se convertirá en un clásico del pop latino.

TIMØ recientemente concluyó sus shows el pasado fin de semana en México con un concierto agotado en CDMX, del «ESTEMOS DONDE ESTEMOS TOUR» y cerrará sus últimas 2 presentaciones con el lanzamiento de su álbum ‘ESTEMOS DONDE ESTEMOS’.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe