PITIZION: «Nadie me vuelve a joder»

La talentosa cantautora PITIZION lanza su primer sencillo del 2023, «NADIE ME VUELVE A JODER», con un mensaje profundo y poderoso.

La canción nace de una experiencia personal de la artista y de la reflexión que surgió después de haber atravesado situaciones difíciles. A través de su letra, PITIZION nos invita a marcar un precedente en nuestra vida, a valorarnos y a darnos nuestro lugar, para que nadie más tenga el poder de hacernos daño. Es un himno a la fortaleza y al aprendizaje que surge de circunstancias complejas que enfrentamos en nuestra vida.

«NADIE ME VUELVE A JODER» viene acompañada de un video en el que PITIZION optó por una estética minimalista y emotiva. En el video, podemos ver a una mujer caminando por la playa al atardecer, simbolizando el cierre de un capítulo en su vida. La artista compara esta experiencia con la idea de estar «un poquito roto» y reconstruirse, destacando la importancia de aprender del dolor y avanzar con una actitud positiva.

La canción y el video musical de «NADIE ME VUELVE A JODER» de PITIZION son una muestra más de la profundidad y el talento de la cantautora. En palabras de la artista, «La vida es mucho más que quedarme atrás lamentando lo que me hicieron, lo que pasó y ya no fue. Simplemente por algo nuestros pies miran hacia delante, porque lo que está en nuestro futuro es mucho más lindo de lo que estamos dejando en el pasado».

Este mensaje de esperanza y empoderamiento se refleja en cada nota de la canción y en cada imagen del video, y nos recuerda la importancia de valorarnos a nosotros mismos y avanzar con fuerza y determinación. PITIZION sigue consolidándose como una de las artistas más destacadas del panorama musical actual, y con “NADIE ME VUELVE A JODER» demuestra una vez más su capacidad para conectar con su público y transmitir mensajes poderosos y universales.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe