Lana Del Rey lanza su noveno álbum de estudio Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean BLVD

Lana Del Rey lanza su muy esperado noveno álbum de estudio, Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd, ahora disponible a través de Interscope Records.

El nuevo álbum fue coproducido por Lana Del Rey junto a Mike Hermosa , Jack Antonoff , Drew Erickson , Zach Dawes y Benji , e incluye colaboraciones de Jon Batiste , Bleachers , Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis y SYML .

El lanzamiento del álbum sigue a tres sencillos ya lanzados, ‘Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd’, ‘A&W’ y ‘The Grants’ ?

El noveno álbum de estudio de Lana Del Rey, Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd, está disponible para comprar ahora, con CD, casete y varios formatos exclusivos de vinilo disponibles en tiendas seleccionadas y www.lanadelrey.com .

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe