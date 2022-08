DJ Khaled lanza álbum ‘God did’

Después de mucha anticipación, la mega-estrella mundial DJ Khaled presenta con orgullo su decimotercer álbum de estudio de larga duración, GOD DID, que podés escuchar ACÁ.

DJ Khaled entrega el álbum de hip-hop del verano, que incluye la colaboración de artistas de primera línea. Por primera vez, colabora nada menos que con Dr. Dre y The ICU además de unir fuerzas con Eminem, Future,Kanye West, SZA, 21 Savage, Lil Wayne, Lil Durk, Roddy Ricch, Travis Scott, Latto, City Girls, Kodak Black , Quavo, Takeoff, Gunna, Bounty Killer, Sizzla, Buju Banton, Skillibeng, Capelton, Fridayy, Don Toliver, Jadakiss, Nardo Wick, Vory, John Legend y el difunto Juice WRLD. Por supuesto, también se reúne con sus hermanos Drake, JAY-Z y Rick Ross, mientras que sus hijos Asahd y Aalam son invitados y coproductores ejecutivos una vez más. Mirá la lista de canciones completa a continuación.

Por primera vez, desata una ráfaga de videos musicales a lo largo de la próxima semana. Comienza con el estreno de «Big Time» [feat. Future & Lil Baby] y «It Ain’t Safe» [feat. Nardo Wick & Kodak Black] a las 7pm EST esta noche. Este aluvión continúa con «Party» [feat. Quavo & Takeoff] el sábado 27 de agosto, «Streets Know My Name» [feat. Skillibeng, Buju Banton, Capleton, Bounty Killer y Sizzla] el domingo 28 de agosto, «Keep Going» [feat. Lil Durk, 21 Savage, & Roddy Ricch] el lunes 29 de agosto, «Beautiful» [feat. Future &SZA] el martes 30 de agosto, y concluye con «Way Past Luck» [feat. 21 Savage] el miércoles 31 de agosto.

Además, unió fuerzas con Snapchat y la agencia BLNK, con sede en Los Ángeles, para crear y lanzar cuatro experiencias inmersivas de realidad aumentada Lens en honor a GOD DID.

Como parte de esta colaboración inmersiva, el nuevo Lens llega hoy. Utiliza y aprovecha la tecnología Marker personalizada de Snap, que desencadena una experiencia de lente vinculada a una ubicación o imagen, para dar vida a la portada cuando los fanáticos escanean la portada o la valla publicitaria de Times Square con lacámara snapchat. The Lens desbloquea a DJ Khaled recitando la letra de su nuevo single «Grateful» ahora disponible en Sounds, la herramienta creativa de Snapchat que permite a los Snapchatters agregar música con licencia a sus Snaps de fotos o videos.

Khaled apareció recientemente en Drink Champs de REVOLT para una entrevista hilarante y sincera. Mirala ACÁ. Además de una amplia entrevista de Rap Radar, también se sentó con Complex at home para una conversación en profundidad, cubriendo todo, desde Barack Obama hasta JAY-Z. Como parte de la función, se abre sobre GOD DID, su visión para el futuro y mucho más.

En particular, preparó el escenario para el álbum con «Staying Alive» [feat. Drake & Lil Baby]. Ya acumuló más de 34.7 millones de streams en Spotify y 12 millones de visitas en YouTube en el video musical. Además, llega en el #5 en el Billboard Hot 100, manteniéndose fuerte en la lista.

El takeover de DJ Khaled en 2022 comienza ahora…

El rey del himno regresó con GOD DID, y entrega su obra más grande, audaz y mejor hasta la fecha.

¡Bendición!

El año pasado, Khaled lanzó su duodécimo álbum de larga duración, KHALED KHALED [We The Best Music Group/Epic Records]. Llegó como su tercer debut #1 en el Billboard Top 200, sexto #1 en el Top Rap Albums Chart, y cuarto #1 en el R&B/Hip-Hop Albums Chart. También alcanzó el estatus de platino.

Dos palabras lo dicen todo, GOD DID.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe