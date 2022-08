Alex Fernández: “Buscando el olvido”

Mucho se juega un artista cuando da el paso hacia su segundo álbum. Ya no se parte de cero y las expectativas y resultados del debut dejan sentir su peso en el proceso creativo. Pero en el caso de Alex Fernández, el segundo disco es una fiesta, es un momento de consagración que presume con una inmensa sonrisa.

Buscando el Olvido, como se titula el disco ya disponible en plataformas digitales, es la armonía entre las dos características más importantes de Alex: El legado musical que heredó por formarse en medio de la Dinastía Fernández y el carácter e ímpetu de su propia juventud.

“La verdad es que no podría estar más orgulloso del resultado”, cuenta Alex. “Es un disco súper balanceado. Está todo fresco: ¡la música, los videos, las fotos! Este es el disco en el que me abro a la gente. Está ese gran mariachi con el que me conocieron y también pueden encontrarme a mí por completo, hay mezclas de géneros, canciones que desde niño me inspiraban y varias inéditas que hablan mucho de lo que soy y vivo”.

Proseguir con el linaje no ha sido fácil para Alex, pero para este álbum el cantante tomó el reto con mucha alegría y pasión, ¿el resultado? Un fantástico álbum nutrido por el mariachi, el sierreño y la banda en combinaciones muy libres. El disco incluye el cover de un clásico de Mijares (“El Privilegio de Amar”) y otro de Franco de Vita (“Te Amo”); una canción dedicada a su hija (“El Mejor Regalo”) y canciones escritas por Eden Muñoz (“Buscando el Olvido”, “La Mejor Decisión” “Y Cómo es él” – Bonus track) fueron la plataforma perfecta para que Alex hiciera sonar su potente voz como nunca.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe