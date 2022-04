Guatemala Beyond Expectations mostrará al mundo que lo Hecho en Guatemala supera expectativas

Guatemala. La Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) en el presente año cumple 40 años de trabajar por hacer de Guatemala un país exportador, con cambios trascendentales en la estructura productiva y desarrollo del país.

“En estas cuatro décadas, las exportaciones guatemaltecas de productos han tenido un crecimiento total del 955%, ya que en 1981 el total de exportaciones se encontraba en US$1,291.3 millones y en 2021 el monto alcanzó los US$13,618 millones. Sumado a este dato lo exportado por el Sector Servicios, la exportación de bienes y servicios en el 2021 suma US$16 mil millones 868 mil dólares. Esto nos da la pauta que vamos hacia el camino correcto para continuar generando impacto económico, social y sostenible en todos los actores de la cadena de exportación”, informó Amador Carballido, director general de AGEXPORT.

Según Carballido, se continuará fortaleciendo la exportación como motor de desarrollo, y para ello, están lanzando un movimiento exportador, que tiene la misión de posicionar a Guatemala en el mundo, como el país que supera las expectativas, con sus productos y servicios de exportación.

“Hace más de 5 años nació Guatemala Beyond Expectations, como una propuesta de trabajo en equipo y alianzas entre el sector público y privado, para apoyar los esfuerzos de dar a conocer a nivel mundial, el enorme potencial que tiene Guatemala. Este esfuerzo fue creciendo, contagiando de espíritu positivo, evolucionando y trascendiendo, hasta llegar a lo que hoy nos emociona presentarles: Guatemala Beyond Expectations, ¡¡¡El Movimiento Exportador!!!” y el cual está conformado por líderes que creen en todo lo bueno y positivo que tiene nuestro país, desde la calidez, talento y orgullo de los guatemaltecos, junto con su compromiso por generar productos y servicios de la más alta calidad, destacó Gabriel Biguria impulsor de la iniciativa de Guatemala Beyond Expectations y Vicepresidente de la Junta Directiva de AGEXPORT.

Este movimiento será la sombrilla de una serie de proyectos que estarán apoyando la comunicación, posicionamiento y diferenciación de la excelente oferta exportable que Guatemala está generando y que está a la altura de la más exigente demanda internacional.

Bajo este movimiento se realizarán esfuerzos colaborativos por medio de una revista, pabellones en ferias y misiones internacionales, sitios en línea y redes, eventos diversos, y otros instrumentos que contribuirán a la promoción y reconocimiento de las empresas y empresarios que destacan en el mercado nacional e internacional.

“Este movimiento inicia con 26 empresas embajadoras que se han sumado a ser la bandera guatemalteca que irá por el mundo mostrando la calidad de productos y servicios Hechos en Guatemala. La invitación está abierta a todas las empresas, sectores de exportación y organizaciones que quieran sumarse y deseen ser embajadoras, portando a Guatemala Beyond Expectations, como el símbolo de compromiso con el desarrollo sostenible del país, inclusión, pasión y promoción de una cultura exportadora transparente.” detalló Biguria.

Las primeras 26 empresas embajadoras de Guatemala Beyond Expectations son: ACUAMAYA, Porta Hoteles, CBC, COPRISA, Flushing, ADS Live Media, Corporación Multi Inversiones, COCO S.A., Panifresh, Ultra Industrias; Carga Global, Guandy, INGRUP, Grupo Vical, Extract, Vista al Mar, Látex Casa, Tribal, Potenz Química, FRUTESA, Casa Santo Domingo, Kerns, Ducal, Alianza Mayorista, Cementos Progreso, Allied Global y Chocolates BEST.

“En AGEXPORT creemos firmemente que nuestro país tiene muchas de oportunidades para continuar compitiendo a nivel mundial en todo lo que se proponga, y deseamos que más voces se sumen, por ello invitamos a las empresas a que sean parte del Movimiento Exportador Guatemala Beyond Expectations y que vivan los valores de la ética y transparencia, calidad, confianza, innovación y sobre todo pasión y orgullo por el país de la eterna primavera”, puntualizó el Vicepresidente de Junta Directiva de AGEXPORT.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe