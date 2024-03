Samsung recibe 75 premios en los iF Design Awards 2024

Samsung Electronics Co., Ltd. anunció que recibió un total de 75 premios en el International Forum (iF) Design Awards 2024, un prestigioso concurso alemán de diseño internacional. Entre los premios se incluyen dos Gold Awards para el televisor OLED de Samsung (S95C) y el embalaje de Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition.

Fundado en 1953 como Die Gute Industrieform eV, iF Design Awards evalúa una amplia gama de factores que incluyen el diferencial y el impacto en un total de nueve categorías: Diseño de Producto, Diseño de Embalaje, Diseño de Comunicación, Arquitectura Interior, Concepto Profesional, Diseño de Servicios, Arquitectura, Experiencia de Usuario (UX) E Interfaces de Usuario (UI).

«El diseño de los productos electrónicos de consumo desempeña un aspecto fundamental en la forma en que los usuarios experimentan estos productos, y estos premios significan el progreso continuo que Samsung ha realizado en este ámbito», ha declarado TM Roh, Presidente y Director del Centro de Diseño Corporativo de Samsung Electronics. «Aunque seguimos dando prioridad a un diseño esencial y fiel al propósito del producto, de cara al futuro, armonizaremos con los cambiantes estilos de vida de los consumidores y elevaremos sus experiencias a través de una innovación sostenida en el diseño.»

Gold Awards para dos productos innovadores

El televisor OLED (S95C) tiene un grosor ultrafino de 9,9 mm, lo que minimiza el hueco al instalar el televisor y permite fijarlo a la pared. Esto mejora la calidad del espacio a la vez que maximiza las experiencias audiovisuales inmersivas de los usuarios con el Dolby Atmos aplicado, que proporciona un sonido realista y tridimensional.

El embalaje de Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition refleja el estilo inconcluso de Maison Margiela utilizando un distintivo patrón de costura en el centro de la solapa. Todo el cuerpo del embalaje se asemeja al tipo de caja de muestras de archivo que se utiliza en las tiendas de artesanía para guardar distintas muestras de tejidos e hilos. Además, la tela de libro tejida a base de papel que cubre el exterior del embalaje fusiona a la perfección el dispositivo con la estética de alta costura del atelier de la Maison Margiela.

75 premios que van desde televisores a electrodomésticos y smartphones

Samsung Electronics ganó 75 premios en todas las categorías de diseño. Además de los Gold Awards para el televisor OLED (S95C) y el embalaje de Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition, Samsung ha recibido galardones en la categoría de diseño de producto por Bespoke AI Laundry Combo™, una lavadora y secadora todo en uno; Music Frame, un altavoz inalámbrico personalizable diseñado para integrarse perfectamente en el entorno; y los modelos Galaxy Z Flip5 y Galaxy Z Fold5, smartphones plegables que utilizan un nuevo factor de forma para maximizar la experiencia del usuario con una pantalla de mayor tamaño.

Otros productos y servicios reconocidos por su excelencia en el diseño son Samsung Now+, Q Symphony y el sitio web Design Samsung. Samsung Now+ muestra información útil como el tiempo o una imagen en directo de una cámara de seguridad doméstica sin necesidad de encender el televisor; Q Symphony maximiza las experiencias inmersivas mediante el uso de la tecnología de sonido AI para analizar los espacios de visualización de los consumidores; y la nueva versión del sitio web Design Samsung cuenta con una experiencia móvil mejorada y una interfaz fácil de usar.

Fuente. Samsung