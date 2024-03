Las Naciones Unidas adoptan una nueva norma internacional para medir la sostenibilidad del turismo

Los 193 países miembros de las Naciones Unidas han adoptado el marco estadístico recientemente desarrollado bajo la dirección de ONU Turismo, una iniciativa pionera.

El marco estadístico para la medición del turismo sostenible (MST) se convierte así en el marco de referencia acordado internacionalmente para la medición de los aspectos económicos, sociales y medioambientales del turismo.

Su aprobación en el 55.º periodo de sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas (27 de febrero1 de marzo de 2024) marca un hito histórico para aprovechar todo el potencial del sector y satisfacer la acuciante necesidad de contar con una metodología armonizada para evaluar la sostenibilidad del turismo de forma eficaz.

«El turismo es un importante motor de cambio positivo cuando se gestiona de manera responsable y sostenible», afirmó Zurab Pololikashvili, Secretario General de ONU Turismo. «La adopción del marco estadístico para la medición del turismo sostenible marca un cambio de paradigma, puesto que nos permite considerar criterios distintos del PIB y medir lo que más importa en términos de las personas y el planeta».

Iniciativa conjunta

Este logro es fruto de un proceso de siete años en el seno de las Naciones Unidas, encabezado por Austria y España como copresidentes del Comité de Estadísticas de ONU Turismo, con Arabia Saudita y Seychelles como covicepresidentes. El marco se ha desarrollado bajo los auspicios del Comité y gracias al extraordinario trabajo del Grupo de Expertos multipartito en la Medición del Turismo Sostenible, compuesto por más de 40 países y más de 30 organizaciones internacionales y regionales, entre las que se encuentran la División de Estadística de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entidades y observatorios subnacionales, instituciones académicas y otros interesados.

Su labor ha consistido en la orientación técnica proporcionada por el comité editorial, que primero estuvo presidido por Filipinas y después por Canadá, así como en una amplia colaboración y las consultas y las conclusiones derivadas de numerosos proyectos piloto en varios países.

La Comisión de Estadística recibió el apoyo entusiasta y abrumador de 34 países, con la participación activa de tres regiones del mundo y de numerosas organizaciones internacionales en las deliberaciones: Antigua y Barbuda, Arabia Saudita en nombre del Consejo de Cooperación del Golfo, Austria, Benin en nombre del grupo africano, Cabo Verde, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Filipinas, Finlandia en nombre del Sistema Estadístico Europeo, Grecia, India, Indonesia, Jamaica, Kuwait, Malasia, Malta, Marruecos, México, Nueva Zelandia, Países Bajos, Portugal, Qatar, República Dominicana, Tanzanía, Tayikistán, el Comité de Coordinación de las Actividades Estadísticas y la OIT.

Con miras al futuro, la Comisión también acogió con agrado el desarrollo próximo de un programa de aplicación, que incluirá una guía resumida, e hizo un llamamiento a la comunidad internacional de donantes para que aporten fondos para la medición de la sostenibilidad del turismo.

La Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, fundada en 1947, está formada por jefes de estadística de los Estados Miembros y de organizaciones internacionales y es el máximo órgano de adopción de decisiones encargado de las actividades internacionales de estadística. La última vez que la Comisión aprobó una norma estadística para el turismo fue en 2008, cuando se presentaron las Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo y la Cuenta satélite de turismo.

Salvar las distancias entre las políticas y las estadísticas

En paralelo al periodo de sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, Austria, España y ONU Turismo coorganizaron el acto de alto nivel “Measuring the Sustainability of Tourism: Closing the gap between policy and statistics” (Medición de la Sostenibilidad del Turismo: salvar las distancias entre las políticas y las estadísticas), en colaboración con el Comité de Expertos sobre Contabilidad Ambiental y Económica (CECAE). Austria y España hicieron hincapié en la importancia que el marco estadístico para la medición de la sostenibilidad del turismo tiene para poder adoptar políticas y decisiones con base empírica y reconocieron su relevancia en los sistemas estadísticos de todo el mundo y su vinculación con aspectos clave como la gobernanza y la administración de los datos.

México, Filipinas y Canadá reflexionaron sobre sus experiencias pioneras de aplicación del marco y mostraron las posibilidades que ofrece la integración de datos de distintos ámbitos y fuentes para obtener una información más holística y significativa sobre el turismo.

El acto sirvió para dar a conocer el marco estadístico de medición del turismo sostenible y como preámbulo informativo a las deliberaciones formales de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas.

